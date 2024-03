Erfurt. Der FC Rot-Weiß Erfurt rollt mit einem neuen Bus zum Derby nach Jena. Am Freitagnachmittag wird er auf dem Domplatz vorgestellt.

Der FC Rot-Weiß Erfurt rollt mit einem neuen Mannschaftsbus zum Thüringen-Derby. Am Freitag, also einen Tag vor dem Spiel beim FC Carl Zeiss Jena, wird der Bus auf dem Domplatz von 14 bis 17 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Die offizielle Taufe beginnt im Beisein von Trainer Fabian Gerber und Spielern um 15 Uhr.

Die Außenfront ist in den Farben des Vereins gestaltet und stellt zugleich mit dem am Heck abgebildeten Dom einen Bezug zur Stadt her. Zu sehen sind aber nicht nur Sponsoren. Auch Fans konnten sich gegen die einmalige Buchung eines virtuellen Tickets in Höhe von 100 Euro als Buspaten verewigen. Von etwa 70 Anhängern sind deren Namen oder Spitznamen als Zeichen der Verbundenheit zu sehen.

Bus soll mindestens drei Jahre Mannschaft zu den Spielorten bringen

„Wir wollten den Fans eine ganz besondere Möglichkeit geben, ihre Mannschaft zu unterstützen. Mit ihrem Namen auf dem Bus begleiten sie unser Team ab jetzt für die kommenden Jahre zu jedem Auswärtsspiel“, sagte Rot-Weiß-Geschäftsstellenleiter Daniel Winge.

Der neu gestaltete Bus soll neben den noch ausstehenden Begegnungen in dieser Regionalliga-Serie dann mindestens drei weitere Spielzeiten die Mannschaft des FC Rot-Weiß zu den Spielorten bringen.

