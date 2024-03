Gotha. Blue Volleys mit Heimspiel, Fußball-Thüringenligisten sind auswärts gefordert

Blue Volleys wollen Revanche

Volleyball-Zweitligist Blue Volleys Gotha empfängt am Samstagabend zum vorletzten Heimspiel die TuS Kriftel (19 Uhr) und hofft auf Revanche für die vor einer Woche erlittene 2:3-Niederlage. Trainer Jonas Kronseder: „Wir müssen wieder an die Leistung aus den ersten beiden Sätzen anknüpfen und versuchen es dann erfolgreich zu Ende zu bringen.“

Thüringenliga-Duo auswärts

Der FC An der Fahner Höhe und FSV Ohratal sind am Samstag in der Fremde gefordert. Dachwig gastiert um 14 Uhr beim starken Aufsteiger Neustadt/Orla, Ohrdruf möchte zeitgleich in Struth beim 1. FC Eichsfeld überraschen.

Wacker lädt zur MV

Fußball-Landesklässler FSV Wacker Gotha führt am 15. April um 18 Uhr im Hotel Am Tierpark seine Mitgliederversammlung durch. Alle Mitglieder mit ordnungsgemäßem Beitragsstatus sind eingeladen.

Kegler als Außenseiter

Die Zweitliga-Kegler vom Ohrdrufer KSV hoffen am Samstag beim Auswärtsspiel in Lorsch auf eine Überraschung. Die Partie startet bereits um 12 Uhr.

Abstiegsgipfel in Behringen

Die Oberliga-Handballer vom SV Behringen/Sonneborn stehen am Samstagabend gegen den punktgleichen Vorletzten LSV Ziegelheim in der Pflicht, zwei Punkte einzufahren (17 Uhr). Zwei Stunden später möchte der SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim in Ronneburg seine gute Form aus der Vorwoche bestätigen.

Derby der Reserven

In der Fußball-Kreisoberliga hat Ohratal II die Reserve von Wacker Gotha zu Gast. Westring Gotha spielt in Dermbach, Sundhausen hat Eisenach zu Gast. Alle Spiele finden Sonntag statt.