Erfurt. Motocross-Spezialist Luc Ackermann veranstaltet die zweite Ausgabe seiner Freestyle-Show. Dafür will er sich auch wieder an einen besonderen Sprung wagen.

Der Geruch von Diesel liegt in der Luft und das Knattern eines Motorrads dröhnt in den Ohren. Immer wieder jault der Motor. Auf dem verlassen erscheinenden Messegelände ist eine zweieinhalb Meter große Rampe aufgebaut. Immer wieder rast ein Mann auf seiner 475-ccm-Maschine auf die Rampe zu und fliegt in zehn bis 15 Metern durch die Luft. Jedes Mal landet er sicher auf einem XXL-Luftkissen, auf dem in großen Buchstaben prangt: „Luc Ackermann“.

Der 26-jährige Freestyle-Motocross-Fahrer aus Niederdorla im Unstrut-Hainich-Kreis hat in seinem Sport alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Gold bei den X-Games, den Olympischen Spielen für Extremsportler. Dazu kommen Weltrekorde und Welt- und Europameistertitel. Jetzt möchte er sein Können wieder in seiner Heimat Thüringen präsentieren: Am Samstag, 14. September, kehrt Luc Ackermann für die zweite Ausgabe seiner Flugshow „Go Big or Go Home“ zurück in die Messe Erfurt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Ackermann: „Ich werde mir einiges einfallen lassen“

Einen ersten Vorgeschmack seiner Künste gab es am Dienstagvormittag draußen vor der Messe. Lässig freihändig oder auf dem Hinterrad dreht er nach jeder Landung auf dem Luftkissen seine Runde zurück zur Startrampe. In der Luft legt er einen Rückwärtssalto nach dem anderen hin, nimmt die Hände vom Lenker oder legt die knapp 22 Meter bis zum Luftkissen zurück, ohne dabei auf der Maschine zu sitzen. Das ist gerade einmal der Anfang seines Könnens und schon jetzt nichts für schwache Nerven.

Wie im vergangenen Jahr verspricht Ackermann für September eine imposante Show. Auch bekannte Gesichter der Szene werden wieder dabei sein, darunter die Tschechen Filip Podmol und Mataj Cesak. Mit Lukas Knopf aus Chemnitz wird auch der beste deutsche Freeride-Mountainbiker erneut an den Start gehen. Doch auch etwas Neues haben sich Ackermann und sein Team einfallen lassen. „Ich freue mich sehr auf unsere Rollerfahrer“, sagt der 26-Jährige. Dabei sein wird unter anderem die weltweite Nummer drei der Scooter-Fahrer, Maty Pekárek, um sich mit seinem Roller einen zehn Meter hohen Turm hinunterzustürzen. Viel mehr wollte Ackermann jedoch nicht preisgeben. „Dann würde ich zu viel plaudern“, erklärt er und grinst schelmisch. „Aber ich werde mir noch einiges einfallen lassen“, fügt er hinzu.

Vorgeschmack: Freestyle-Motocrosser Luc Ackermann fliegt über die Messe Erfurt Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm Weltmeister Luc Ackermann stellt Thüringens größtes Extremsport-Event vor und zeigt gleich ein paar seiner Sprünge. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm 1 / 15

Trotz ausgekugelter Schulter: Ackermann will wieder den Front-Flip springen

Was aber bereits feststeht: Luc Ackermann wird für sein Publikum wieder einen Front-Flip mit seinem Motorrad hinlegen, das heißt einen Vorwärtssalto, den weltweit nur eine Hand voll FMX-Extremsportler beherrschen. Beim letzten Mal streifte sein Vorderrad den Deckenvorhang und bei der Landung kugelte Ackermann sich die linke Schulter aus. Im September wird für den Sprung extra die Gardinenstange in der Messehalle verlegt, sodass etwa 40 Zentimeter mehr Platz entstehen. „Ich werde den Front-Flip sowieso machen“, sagt Ackermann lächelnd und zuckt lässig mit den Schultern.

Mit etwa 1300 Tickets ist bereits jetzt schon ein Drittel des Kontingents verkauft. Wie im vergangenen Jahr hoffen Luc Ackermann und sein Team auf eine ausverkaufte Messehalle. Die Botschaft ist klar: „Wir werden dieses Jahr wieder ordentlich einheizen.“ Ackermanns Vorfreude auf das Event ist fast greifbar, ebenso wie seine Liebe zu seiner Sportart. Er sprüht förmlich vor Energie. „Es ist in meinem Blut“, sagt er. Daran lässt er keinen Zweifel.

Tickets für die Show sind in den Vorverkaufsstellen oder unter www.ticketshop-thueringen.de erhältlich.