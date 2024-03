TV-Moderator Arnd Zeigler lockte am Dienstagabend mehr als 800 Gäste in den Parksaal des Steigerwaldstadions. Mit seinem aktuellen Programm „Hat schon Gelb“ tauchte er ein in die Welt des Fußballs, zeigte skurrile Szenen und unglaubliche „Kacktore“. Den größten Beifall erhielt ein Film über die Auswärtsreise des FC Rot-Weiß 1985 mit dem Sonderzug zu einem Oberliga-Spiel beim BFC Dynamo. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm