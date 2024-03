Leipzig. Das mitteldeutsche Duell am Sonntag (15 Uhr) zwischen SC DHfK Leipzig und dem ThSV Eisenach verspricht Stimmung und Hochspannung. So viele Fans werden erwartet.

Restlos ausverkauft! So verkündete es am Mittwoch Gastgeber SC DHfK Leipzig auf seiner Internetseite. Das mitteldeutsche Handball-Derby gegen den ThSV Eisenach verspricht ein Höhepunkt in der Bundesliga-Saison zu werden.

1000 Zuschauer aus Eisenach reisen am Sonntag mit Sonderzug und Bussen an

Mittels einer Zusatztribüne können 6000 Fans die Spieler anfeuern. Davon kommen 1000 (!) aus Eisenach, die erstmals mit einem Sonderzug, mit Bussen und Pkw anreisen werden. 15 Uhr (Livestream auf dyn.sport) geht es los am kommenden Sonntag in der Arena gegenüber dem Campus der Sporthochschule.