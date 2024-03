Bad Langensalza. Der Handball-Bundesligist verpflichtet für die neue Saison Christina Lövgren Hallberg.

Ab der kommenden Saison wird die 23-jährige Schwedin Christina Lövgren Hallberg für den Handball-Bundesligisten Thüringer HC zwischen den Pfosten stehen. Die 1,76 Meter große Torhüterin wechselt für zunächst zwei Jahre vom schwedischen Club IF Hallby HK nach Thüringen. Mehrfach wurde sie in der laufenden schwedischen Handballsaison zur besten Spielerin gekürt.

Christina Lövgren Hallberg in einer Vereinsmitteilung: „Der Wechsel zum Thüringer HC und in die Bundesliga ist superspannend für mich. Die Werte des Vereins und die Art des Handballs, den die Mannschaft spielt, stimmen voll und ganz mit der Art und Weise überein, wie ich denke, wie ich mich als Torhüterin verhalte und agiere. Ich freue mich wirklich darauf, in der nächsten Saison mit der Mannschaft zu trainieren und zu spielen.“

Verein wird sich mit der Torhüterin schnell einig

„Gleich bei den ersten Clips, die ich von Christina sah, hatte ich das Gefühl: ja, das ist sie”, sagt Trainer Herbert Müller: „Da dieses Gefühl auch nach näherer Betrachtung zur absoluten Gewissheit wuchs und das Gespräch mit ihr einfach gut war, sind wir uns sehr schnell einig geworden. Mit Christina haben wir eine junge ehrgeizige Torhüterin gefunden, die durch ihre Art zu halten uns absolut weiterbringt. Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit.”

red