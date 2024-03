Eisenach. Der ThSV Eisenach hat vor dem Auswärtsspiel in Leipzig 1000 T-Shirts mit einem provokanten Witz bedrucken lassen.

„Was ist grün und wird auf Knopfdruck rot? Ein Leipziger in sechs Sekunden! – so heißt der provokante Witz, den der ThSV Eisenach auf seine fast 1000 T-Shirts drucken ließ. Hintergrund ist der Einspruch der Leipziger gegen die Wertung des Eisenacher Hinspiel-Sieges, weil der Abpfiff sechs Sekunden zu früh erfolgt sein soll.

Lesen Sie auch: ThSV Eisenach sorgt beim Handball-Derby in Leipzig für Stimmung

„Die T-Shirts hatten wir schon vor dem kürzlichen Urteil zu unseren Gunsten bestellt. Wir wollten für etwas Salz in der Derby-Suppe sorgen, ohne jemanden zu beleidigen“, sagte Manager René Witte. „Eisenach ist eben anders. Wir müssen schon mal zeigen, dass wir einzigartig sind“, so der Verantwortliche. Er könne aber jeden verstehen, der das am Sonntag nicht anziehen möchte. „Hauptsache er trägt am Sonntag blau“, so Witte.