Gotha. Doppelschicht für die Blue Volleys, Stadtderby in der Fußball-Kreisoberliga

Doppelspieltag für Blue Volleys

Die Zweitliga-Volleyballer der Blue Volleys Gotha sind am Wochenende gleich doppelt in der Fremde gefordert. Zunächst geht die Reise am Samstag zum Drittletzten Volley YoungStars Friedrichshafen (16 Uhr), ehe man am Sonntag im Rahmen des Spitzenspiels beim Vierten TV Bühl zu Gast ist (16 Uhr). Für das Team von Trainer Jonas Kronseder geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen.

Westring fordert Wacker II

Ein mit Spannung erwartetes Stadtderby steigt am Sonntag auf dem Sportplatz in der Von-Zach-Straße, wenn der Kreisoberliga-Erste SV Westring Gotha die Landesklasse-Reserve von Wacker II empfängt (14 Uhr). Gleichzeitig möchte der TSV Sundhausen in Bischofroda endlich seinen Negativlauf beenden. Bereits am Samstag ist Ohratal II bei der SG Ruhla gefordert (14 Uhr).

Quads in Schwabhausen

Schwabhausen ist am Samstag Gastgeber für die DMV-Cross-Country-Meisterschaft für Quads und ähnliche Fahrgeräte. Ab 7.45 Uhr wird in verschiedenen Klassen um Titel und Zeiten gefahren.

Ohrdruf in der Pflicht

Eine schwere Aufgabe haben die Zweitliga-Kegler vom Ohrdrufer KSV am Samstag vor Augen. Ab 14.30 Uhr ist der Zweite Eschlkam zu Gast. Ohrdruf benötigt dringend einen Sieg, um den Traum vom Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.

Saisonhalali für Rockets

Beim GGZ Basket Zwickau bestreiten die Regionalliga-Basketballer der Gotha Rockets am Samstag ihr letztes Saisonspiel (17 Uhr). Platz zwei ist den Raketen nicht mehr zu nehmen.