Marco Alles über ein Turnier für die Kleinen im Zeichen der Großen. Funke Thüringen ermittelt am 16. Juni den Mini-Europameister.

Davon träumen wohl alle Jungs – und auch immer mehr Mädchen: Einmal im Nationaltrikot auf Torejagd gehen. Wir machen es möglich! Mit der Mini-EM für E-Junioren holen wir das Flair der Fußball-Europameisterschaft auch nach Thüringen. Zwei Tage nach dem Eröffnungsspiel der deutschen Nationalelf gegen Schottland in München rollt am 16. Juni der Ball im Geraer Stadion der Freundschaft.

Sportchef Marco Alles. © Erfurt | Marco Schmidt

Hunderte Kinder, ähnlich viele Zuschauer und jede Menge Spiele versprechen ein Fußballfest in XXL-Format: mit tollen Toren und großen Emotionen. Reichlich Spannung ist schon im Vorfeld garantiert: Wer schafft es unter die 24 Teilnehmer? Wer wird welches Land vertreten? Wer darf die 9 von Harry Kane auf dem Trikot tragen, wer die 10 von Kylian Mbappé und wer die 8 von Toni Kroos?

Die Talente von heute sind die Stars von morgen. Es ist uns eine Freude, den jungen Kickern an einem hoffentlich sonnigen Juni-Nachmittag einen kleinen Vorgeschmack auf die große Fußball-Welt zu bieten. Was gibt es Schöneres, als das Leuchten in den Kinderaugen zu sehen, wenn der Ball im Netz zappelt, eine Abwehrparade gelungen ist oder der Pokal in die Höhe gereckt werden darf?

Unser Turnier verspricht unvergessliche Momente und vor allem ganz viel Spaß am Sport. Liebe Thüringer Vereine, seien Sie dabei und werden Sie Mini-Europameister!

Bewerbungen sind ab dem 23. März hier möglich.