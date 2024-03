Neben den Fußballspielen in der Kreisoberliga sind auch Handballer, Tischtennisspieler und Volleyballer im Einsatz

Topteams in Kreisduellen

In der Fußball-Kreisoberliga sind die Topteams allesamt auswärts dran. Tabellenführer Greußen ist im Kreisduell beim Kalbsriether SV gefordert. Bleicheroder muss beim SV Herrmannsacker im Nordduell ran. Ebenso ein Kreisduell steht für Lipprechterode an, das in Leimbach auf Punktejagd geht. Die Spiele finden alle Samstag, 14 Uhr statt.

Handballer in Wutha dran

Die Regionsliga-Handballer der SG Bleicherode/Sondershausen müssen am Samstag, 16 Uhr, zum schweren Auswärtsspiel bei der HSG Hörselgau/Waltershausen antreten. Die Gastgeber stehen aber nur einen Platz vor der SG, weshalb sich die Gäste durchaus was ausrechnen.

Saison-Halali bei den SVC Damen

Am letzten Spieltag der Verbandsliga Nord warten auf die Volleyballerinnen vom Südharzer VC noch einmal zwei schwere, aber reizvolle Aufgaben. Zunächst geht es direkt ins Rückspiel gegen die Gastgeberinnen vom 1. VC Schloß Apolda, im letzten Spiel der Saison wartet mit dem VC Altenburg II der Titelträger der abgelaufenen Saison. Die Männer in der Regionalliga Ost und große Teile vom SVC Nachwuchs haben die Spielzeit 2023/2024 bereits beendet.

Greußen kann Titel klarmachen

Die Tischtennisspieler des MTV Greußen sind in der Bezirksliga kurz vor dem vorzeitigen Aufstieg. Dafür muss am Samstag, 13 Uhr, der SV Friedrichroda in eigener Halle bezwungen werden.

NSV-Handballer beim Primus

Die Landesliga-Handballer des Nordhäuser SV sind am Samstag, 17 Uhr, beim Ersten HSG Saalfeld/Könitz zu Gast und werden versuchen dem aufstiegswilligen Tabellenführer ein Bein zu stellen. Mit einem vollen Erfolg wäre der Anschluss an Platz drei wieder hergestellt, doch dafür muss alles passen.

TTV Bleicherode mit Doppelspiel

In der Thüringenliga muss der TTV Bleicherode gleich doppelt auswärts ran. Am Samstag (18 Uhr) geht es zum Post SV Zeulenroda II und am Sonntag (10 Uhr) sind Sebastian Carl und Co. in Braunichswalde gefordert.