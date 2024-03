Eisenach. Das Drama von Leipzig riss die Fans von den Sitzen. So bezwang der ThSV Eisenach den SV DHfK.

Es ist vollbracht! Der ThSV Eisenach feierte in der Handball-Bundesliga endlich den ersten Sieg in diesem Jahr. Das 31:29 (13:14) gegen den SC DHfK Leipzig war hochverdient.

Pünktlich fuhr der Sonderzug mit fast 800 Fans gen Leipzig. Manager René Witte strahlte über den perfekt organisierten Coup, als der friedliche Fanmarsch mit den lautstarken Blauen am Sonntag an der 6000-Mann-Arena eintraf. Über 1000 ThSV-Anhänger sorgten dann lautstark fast für Heimspiel-Atmosphäre in der Fremde. Ein echtes Handballfest, das sich auch DHB-Präsident Andreas Michelmann und der berühmte Leipziger Maler Neo Rauch nicht entgehen lassen wollten.

Kaufmann muss auf erkrankten Kurch verzichten

Trainer Misha Kaufmann musste auf den erkrankten Kreisläufer Justin Kurch verzichten, zweifellos eine Schwächung vor allem für die eingespielte Abwehr. Dafür stand Rechtsaußen Weyhrauch nach überstandener Knöchelverletzung wieder im Aufgebot. Kurchs Posten übernahm Zwei-Meter-Mann Patrail.

Die Eisenacher Fans posieren vor der Abfahrt auf Gleis 6. Fast 800 Anhänger fuhren mit einem Sonderzug nach Leipzig. © Frank Arnold

Unter Leitung der deutschen Top-Schiris Schulze/Tönnies aus Magdeburg hatten die Eisenacher den „besseren“ Start. Leipzig brauchte nach Snajders Treffer sechs Minuten bis zum 1:1. Auch von Zehnders Torlosigkeit ließen sich die Gäste zunächst nicht schocken. Nach einer Viertelstunde stand es allerdings 5:8. Doch die Thüringer schlugen schnell zurück. Donker feierte unter Eisenach-Rufen der Fans den 9:9-Ausgleich (19.). Auch wenn viele Angriffsvarianten der Thüringer mit dem agilen Lumbroso nicht zündeten, so hielt die Abwehr den ThSV im Spiel. Mit 13:14 ging es in die Pause. Alles offen.

Meyer haut zehn Minuten vor Ultimo den Ball zum 26:25 ins leere Tor

Doch die Thüringer waren nach dem Wechsel nicht sofort da. Innerhalb von nur vier Minuten kassierten sie fünf Tore zum 14:19 (34.). Eine Hypothek. Doch Eisenach holte auch in Unterzahl auf, weil Grgic und endlich auch mal Zehnder trafen (21:22/42.). Mit 26:25 durch Meyer ins leere Tor. Noch zehn Minuten – was für eine Dramatik. Jetzt saß keiner mehr in der ausverkauften Arena. Dann ein Drei-Tore-Plus. Nach so vielen unglücklichen Auswärtsniederlagen musste es doch diesmal zum ersten Sieg 2024 reichen. Diesmal machte der ThSV den Sack zu – 31:29. Der Rest war Jubel.