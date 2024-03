Schmiedefeld. Über 13.000 Teilnehmer haben sich schon für den 51. Rennsteiglauf am 25. Mai angemeldet. Warum es schlau ist, sich noch bis zum 31. März seine Startkarte zu sichern.

Mit den Meldezahlen ist Jürgen Lange zufrieden. Mehr als 13.000 Läufer und Wanderer haben sich für den 51. GutsMuths-Rennsteiglauf am 25. Mai bereits angemeldet. „Wir kehren nach dem Erfolg des Jubiläums wieder zurück zu normalen Zahlen, die uns aber gut zu Gesicht stehen“, sagte Lange. Man sei wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019 angekommen.

Wanderer überraschen mit Rekordzahlen

Vor allem im Marathon seien 2100 Starter aktuell ein guter Wert. „Beim Supermarathon mit 1600 haben wir noch Steigerungsmöglichkeiten und beim Halbmarathon mit derzeit 5800 setzt sich der Trend zum späteren Melden offenbar fort“, so Lange. Einen regelrechten Boom erlebe das Wandern und Walken. Da sind es mit rund 2500 sogar mehr als im Vorjahr.

Beschränkung für Oberhof ab etwa 12.000 Teilnehmern nötig

Und Vorsicht! Sogar eine Limitierung für den Startort Oberhof ist nicht auszuschließen. Im Halbmarathon steht die Grenze weiter bei 7000, danach werden die Meldeportale geschlossen. Insgesamt liege das Limit des Verkraftbaren für Oberhof bei etwa 12.000 Läufern und Wanderern. „Im Vorjahr wurden wir vor organisatorische Herausforderungen gestellt, die wir nur mit Mühe bewältigen konnten“, sagte Gesamtleiter Christopher Gellert. Präsident Lange erklärte: „In der Biathlon-Arena gibt es keine Probleme mit den Halbmarathonis. Aber der Start der vielen 17-km-Wanderer auf dem Hauptplatz im Ort bringt uns an die Grenzen. Dazu kommt die Ausgabe von mehr als 10.000 Startunterlagen und vor allem der Bustransport für die Läufer und Wanderer.“

Vorverkaufsbonus endet am 31. März

Wer sich seine Startkarte noch zu Vorverkaufspreisen sichern will, kann das bis zum 31. März tun. „Danach wir es ein paar Euro teurer“, sagte Lange. Dann kann das Finisher-Shirt nicht mehr mitbestellt werden. Auch die Buchung einer Wunschstartnummer ist nicht mehr verfügbar. Halbmarathonis werden zudem in zeitlicher Reihenfolge der Anmeldung und nicht nach ihrer Referenzzeit in die Blöcke einsortiert.