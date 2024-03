Nordhausen. Beim Sparringstag in Nordhausen machen der Nordhäuser SV und die BSG Alstadt Nordhausen gemeinsame Sache.

In der Rolandstadt fand der zweite gemeinsame Sparringstag statt. Zusammen mit den Sportfreunden des Nordhäuser Sportvereins, Abteilung Boxen um den verantwortlichen Trainer Gerd Huke und den Trainern der BSG Altstadt 05 Nordhausen, Andreas Dietrich-Scherfling und Mathias Scherfling, wurde ein viel gelobte Veranstaltung mit über 30 Ringeinsätzen auf die Beine gestellt.

Der Einladung beider Nordhäuser Vereine folgten zwölf Vereine mit 88 Sportlern, von den am Ende 77 Faustkämpfer mit Handschuhen den Ring betreten konnten. In Summe trafen sich vier Landesverbände: Hessen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Thüringen. Aus Nordhausen konnte knapp ein Drittel an Sportlern gestellt werden. Das beweist, Nordhausen ist nach wie vor eine Boxhochburg im Norden Thüringens.

Nächstes Highligt steht in den Startlöchern

Die Sportfreunde vom Nordhäuser SV umrahmten das Programm im Horst Stief Boxsportzentrum. Zwar ging es nicht um Siege, mehr um Erfahrung sammeln und Trainingsstände ermitteln. Auch der gemeinsame Austausch zwischen den Vereinen ist als besonders wichtig anzusehen. Das Kampfgericht, welches für den reibungslosen Ablauf vor Ort war, kam ausschließlich aus der Rolandstadt. Steve Wasielewski (BSG Altstadt) unterstützte die beiden Kampfrichter Gerd Huke (NSV) und Bertold Dahnert (NSV) nach Kräften.

Das nächste Highlight steht bereits in den Startlöchern - das Pokalturnier der BSG Altstadt Nordhausen vom 6. April bis zum 7. April in der Wiedigsburghalle.