Schwabhausen. Der Hildburghäuser Marius Kernchen setzt sich in der Gesamtwertung nach 38 Runden durch.

Auf der zwischen Schwabhausen und Hohenkirchen gelegenen Cross-Rennstrecke trug der MSC Schwabhausen am Wochenende die DMV-Cross-Country-Meisterschaft für Quads und ähnliche Fahrzeuge aus. Dabei mussten die Fahrer aus ganz Deutschland ihr Können aufbieten, denn das nasskühle Wetter sorgte dafür, dass die Strecke immer mehr aufweichte und richtig schlammig wurde. In der Gesamtwertung setzte sich nach etwas über zwei Stunden und 38 absolvierten Runden Marius Kernchen aus Hildburghausen durch, 41 Teilnehmer waren am Start. Zudem wurden in mehreren Nachwuchsklassen die Sieger ermittelt.