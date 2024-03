Nordhausen. Die kleinen Volleyballer des SVC Nordhausen sind mittlerweile in Thüringen bekannt. Ein Rückblick:

In den letzten Wochen hatten die Nachwuchsteams der U12, U13 und U14 des SVC Nordhausen mit ihrem Trainerstab einen vollen Terminkalender. Im B-Landesfinale zeigte die U14 ihr Können und kam in der Endabrechnung auf einen guten fünften Rang. Mit derselben Platzierung kam der SVC zum Spieltag in der Landesmeisterschaft bei der U13 ins Ziel, die zweite Mannschaft belegte am Schluss Platz acht. Mit Rang vier zum Spieltag in der Thüringenmeisterschaft lieferte die U12 ein hervorragendes Ergebnis zum Heimspieltag in der Wiedigsburghalle ab.

Die U14 holt guten Platz fünf

Die U14-Mädels traten in Sömmerda zum B-Finale an und konnten zu Beginn die Gastgeberinnen direkt deutlich mit 2:0-Sätzen bezwingen. Trotz starker Leistung gab es im folgenden Spiel eine etwas unglückliche 1:2-Niederlage gegen den VSV Jena. Im letzten Spiel der Vorrunde mit SWE VT Erfurt II fehlte das nötige Quäntchen Glück für einen Erfolg, am Ende fehlten ganze sechs Spielpunkte für ein besseres Ergebnis. Dadurch ging es für den SVC weiter in der Platzierungsrunde um Platz fünf. In dieser zeigten die Nordhäuser Mädels noch einmal, was sie können, und ließen dem Geraer VC sowie im erneuten Aufeinandertreffen mit den Volley Tigers Sömmerda mit jeweils 2:0 Sätzen keine Chance.

Mit Heimvorteil konnten die beiden U13-Teams in ihren Spieltag starten. Der SVC I konnte sich in der Vorrunde A gegen den Schmalkalder VV klar durchsetzen, gegen das SWE Volley Team I aus Erfurt hatten die jungen Damen im Anschluss keine Chance. Danach ging es direkt in die Platzierungsspiele, hier wartete im Spiel um Platz fünf mit dem VC Gotha eine schwierige Aufgabe. Nach hart umkämpften ersten Satz (16:18), konnte mit der besten Turnierleistung die Partie mit 15:11 und 15:9 noch zugunsten der Südharzer Gastgeberinnen gedreht werden. In Gruppe D kämpfte derweil die zweite SVC-Vertretung das SWE VT Erfurt IV mit 2:0 Sätzen nieder, anschließend musste diese dem VC Gotha mit 0:2 die Siegpunkte überlassen. Auch hier ging es zum Abschluss gegen das SWE VT aus Erfurt um den siebenten Platz. Gegen die zweite Vertretung aus der Landeshauptstadt wurde eine gute Partie abgeliefert, etwas Zählbares sprang beim 0:2 jedoch nicht heraus.

Die Jüngsten holen starken vierten Platz

Was die kleinsten Mädchen des Südharzer VC bereits gelernt haben, zeigte die U12 eindrucksvoll beim Heimspieltag in der Wiedigsburghalle. In der Vorrunde war der VSV Jena zu Beginn mit 0:2 eine Nummer zu groß, im Anschluss wurde die Hürde SWE VT Erfurt II mit 2:0 Sätzen souverän übersprungen. Somit ging es zum Abschluss des Spieltages der Thüringenmeisterschaft um die Plätze vier bis sechs gegen zwei Teams von der SG Erfurt electronic. Nachdem zunächst die zweite Mannschaft der SGE mit 0:2 die Überlegenheit der Gasgeberinnen anerkennen musste, wurde danach auch die erste Vertretung der SG aus der Landeshauptstadt ebenso souverän mit 2:0 Sätzen geschlagen. Dadurch wurde mit Rang vier das bis dato beste Ergebnis der jüngsten SVC Volleyballerinnen erzielt.

Die Verantwortlichen des Südharzer VC für die jüngsten Altersklassen im Verein sind sich einig: „Vielen Dank an die fleißigen Helfer und einen Großen Applaus an den Nachwuchs der U12/13 und U14, ihr seid auf einem guten Weg.“