Leipzig. Der ZFC Meuselwitz hängt weiter im Tabellenkeller der Regionalliga fest. So vergaben die Zipsendorfer ihre Chance auf einen Punktgewinn.

Eine unnötige 1:2-Niederlage musste der ZFC Meuselwitz am Ostermontag vor 4260 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark bei der BSG Chemie Leipzig hinnehmen. In der zweiten Hälfte waren die Gäste die bessere Regionalliga-Mannschaft. Mehr als der Anschlusstreffer gelang aber nicht mehr.

ZFC kann Siegesserie der Chemiker nicht stoppen

Die Gastgeber hatten sich zuletzt mit zwei 3:0-Heimerfolgen gegen Hertha BSC II und Energie Cottbus empfohlen. Aber auch die Meuselwitzer von Trainer Georg-Martin Leopold konnten nach dem Einzug ins Landespokalfinale und dem jüngsten 0:0 gegen Babelsberg mit breiter Brust nach Leutzsch reisen, auch wenn sie auf den gelb-rot-gesperrten Luca Bürger verzichten mussten. Das Hinspiel hatten die Zipsendorfer trotz zweimaliger Führung gegen die Grün-Weißen mit 2:4 verloren, wobei nach dem Wechsel Leipzigs Florian Kirstein mit einem lupenreinen Hattrick für die Wende im Spiel gesorgt hatte.

Viel musste Chemie Leipzig nicht tun, um zu Halbzeit gegen den ZFC Meuselwitz mit 2:0 vorn zu liegen. Zwei Abwehrschnitzer der Gäste reichten aus, um die zwei Treffer der Leutzscher zu ermöglichen. Auch wenn der ZFC nach einer Hansch-Eingabe für die erste Torgefährlichkeit Aktion im Alfred-Kunze-Sportpark sorgte (5.), gingen die Hausherren in Führung. Nach einer Mäder-Ecke brachte die Meuselwitzer Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Vin Kastull erzielte per Abstauber das 1:0 (12.).

Sedlak ohne Chancen bei abgefälschtem Schuss zum 0:2 vor der Pause

Die Leutzscher in der Folge mit viel Druck auf den zweiten Treffer. Für Entlastung sorgte Christoph Pauling mit seiner Schnelligkeit und Florian Hansch, der per Flachschuss auch mal die Anwesenheit von Chemie-Keeper Benjamin Bellot prüfte (22.). Ein Trübenbach-Freistoß aus vielversprechende Position landete im Leipziger Mittagshimmel (29.). Zu mehr reichte in der Gäste-Offensive vor der Pause aber nicht. Eher aus dem Nichts dann das 2:0. Janik Mäder setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Meuselwitzer durch und bediente Dennis Mast, der mit einem von Felix Rehder abgegefälschten Flachschuss von der Strafraumgrenze ZFC-Torhüter Lukas Sedlak keine Abwehrchance ließ (32.).

Eckardts Anschlusstreffer zu wenig für einen Punktgewinn

Nach Wiederbeginn kaum der Gast mutiger aus der Kabine. Christoph Pauling scheiterte am Chemie-Keeper. Andy Trübenbach traf nur das Außennetz. Einen schönen Angriff über Andy Trübenbach schloss Kapitän René Eckardt durch die Mitte überlegt mit dem 1:2-Anschluss ab (65.) Zu mehr reichte es für die Meuselwitzer nicht mehr, die in der Tabelle auf Rang 14 verweilen und am kommenden Sonntag den Tabellenvorletzten Berliner AK 07 empfangen.