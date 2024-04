Eisenach. Der HSC Suhr Aarau kündigt einen Sommer-Transfer zum Thüringer Handball-Bundesligisten an. Der hält sich mit der Personalie bedeckt.

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach holt sich offenbar einen weiteren jungen Spieler aus der Schweiz ins Aufgebot. Wie der HSC Suhr Aarau auf seiner Internetseite vermeldete, wird Rechtsaußen Gian Attenhofer zum Ende der Saison zum Thüringer Bundesligisten wechseln.

Wie der Verein ausführte, kämpft sich der 21-Jährige aktuell nach einem Kreuzbandriss zurück. Dennoch hätte der Linkshänder ein Angebot vom ThSV erhalten. Attenhofer würde damit eine Serie fortsetzen. Vor ihm waren Manuel Zehnder (auf Leihbasis von Erlangen) und Timothy Reichmuth zu den Thüringern gekommen. Trainer Misha Kaufmann war ebenfalls beim HSC Suhr Aarau aktiv. Attenhofer spielte vier Jahre dort.

Es sei ein Schritt vorwärts, wird der Flügelspieler zitiert. Er freue sich auf die Herausforderung beim ThSV, der als Tabellen-16. um den Verbleib in der Bundesliga kämpft. „In diesem Verein und in dieser Stadt steckt riesiges Potenzial. Das hat mich schließlich auch überzeugt, diesen Schritt zu machen.“

Der ThSV Eisenach wollte die Verpflichtung Attenhofers weder bestätigen noch dementieren. Der Fokus richtet sich auf die Vorbereitung auf das so wichtige Duell am Sonntag beim an 17. Stelle liegenden Bergischen HC (15 Uhr).

