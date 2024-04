Eisenach. Der Thüringer Verein verlängert nicht mit dem polnischen Nationalspieler. Der 29-Jährige stellt sich in Deutschland einer neuen Herausforderung.

Handball-Bundesligist ThSV Eisenach lässt Torhüter Mateusz Kornecki ziehen. Nach Informationen des Vereins am Mittwoch wird der Vertrag mit dem polnischen Nationalspieler nicht verlängert. Im Zuge der Verpflichtung von Silvio Heinevetter sei Mateusz Kornecki kein neues Angebot unterbreitet worden, sagte Eisenachs Geschäftsführer René Witte.

Im Sommer des Vorjahres kam Kornecki vom KS Kielce zum Thüringer Traditionsverein, nach dem dessen Aufstieg in die erste Handball-Bundesliga feststand. „Mateusz Kornecki hat uns mit vielen guten Paraden geholfen, um am Saisonende unser großes Ziel erreichen zu können. Wir sind uns sicher, er wird in den restlichen sieben Partien ebenso alles tun, damit dem ThSV Eisenach der Klassenerhalt gelingt“, erklärte Witte.

Der ThSV liegt derzeit an 16. Stelle, drei Punkte vor dem Bergischen HC, der den ersten Abstiegsplatz einnimmt. Der 17. hat noch ein Spiel mehr zu bestreiten als der ThSV. Beide Teams treffen am Sonntag beim BHC aufeinander (15 Uhr).

Kornecki stellt sich in Deutschland einer neuen sportlichen Herausforderung. Während der ThSV den Weggang verkündete, vermeldete Erstliga-Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten die Verpflichtung des 29 Jahren alten Keepers im Sommer. Der 69-fache Nationalspieler unterzeichnete unabhängig von der Ligazugehörigkeit einen Zweijahresvertrag.

red