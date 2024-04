Dirk Pille sieht Bayerns letztes Ziel mit Tuchel in Gefahr.

Wissen Sie was eine lahme Ente (in Englisch lame duck) ist? Thomas Tuchel ist eine. Er kann nichts dafür, denn die Bayern haben ihn entlassen, wollen aber, dass der Trainer bis Saisonende weiter die Mannschaft verwaltet. Was in der Politik bei US-Präsidenten zu nationaler Bewegungslosigkeit führt, macht auch Fußballern keine Beine.

Und die brauchen die Bayern in den nächsten Wochen, wollen sie in der Champions League Arsenal London bezwingen und in der Liga den Platz in der Königsklasse sichern. Der frisch verpflichtete Manager Max Eberl ist jedenfalls nicht mehr sicher, dass die Spielzeit nicht im Desaster endet.

Thomas Müller als Spielertrainer?

Deshalb gibt es nun eine Reihe Vorschläge, die dem einstigen Serienmeister auf der Zielgeraden helfen sollen. Experte Dietmar Hamann plädiert für José Mourinho. Lothar Matthäus möchte schnellstens die halbe Mannschaft austauschen. Der Verein selbst versucht offenbar dem DFB den Nationaltrainer und Tuchel-Vorgänger Julian Nagelsmann gleich wieder auszuspannen. Und ein Kolumnist der großen Boulevardzeitung spricht sich gar für Thomas Müller als Spielertrainer aus.

Alles ziemlich aberwitzig. Der FC Bayern braucht einen neuen Trainer – und eigentlich jetzt schon. Ein Impuls muss her, damit die Spieler im Saisonfinale in der Spur finden. Die Qualität hat der gegenwärtige Kader natürlich. Doch ob Tuchel das Boot sicher in den Hafen bringt?