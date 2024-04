Lauchhammer. Jörg und Kathrin Herold gefallen bei der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf der Masters mit guten Leistungen.

Bei der in Lauchhammer ausgetragenen Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf der Masters war mit dem Ehepaar Jörg und Kathrin Herold ein Duo vom Gothaer Bierfassheberverein am Start. Beide lieferten einen klasse Wettkampf ab und belohnten sich jeweils mit der Bronzemedaille. Kathrin startete in der Gewichtsklasse bis 69 kg und kam im Total mit 247,5 kg auf Platz drei. Das bedeutet für sie eine neue persönliche Bestleistung. Jörg (bis 74 kg) gelang trotz einer Entzündung im Beinbizeps ein perfekter Wettkampf. Neun von neun gültigen Versuchen war das optimale Ergebnis, das man erreichen konnte. Somit gewann er mit 412,5 kg im Total Bronze. red