Antibes. Kolumbien erweist sich als der erwartet unangenehme Gegner, doch mit einer starken zweiten Halbzeit machen die deutschen Rollstuhlbasketballer den 70:56-Erfolg klar. Alex Halouski erzielt bei seinem Comeback elf Punkte.

Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft ist mit einem 70:56-Erfolg gegen Kolumbien ins Qualifikationsturnier für die Paralympics 2024 gestartet. Wie vom Bundestrainer und Ex-Coach der Thuringia Bulls Michael Engel prophezeit, erwiesen sich die Südamerikaner als unbequemer Gegner. Zur Halbzeit führten sie sogar knapp mit 29:28. Doch danach klappte es offensiv besser bei den Deutschen, bei denen die Bulls-Spieler Alex Halouski (11 Punkte) und Jens Albrecht (9) überzeugten. Für Halouski war es das Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause. Topscorer war Thomas Böhme vom RSV Lahn-Dill mit 25 Punkten.

Am Samstag und Sonntag stehen die nächsten Gruppenspiele gegen Marokko und Italien an, am Montag geht es überkreuz gegen ein Team der anderen Gruppe dann um das Paralympics-Ticket.