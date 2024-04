Gera. Schon 58 Bewerber für das Fußball-Fest am 16. Juni in Gera, auf das sich die Fans freuen können. Teilnahme noch möglich.

Schon kurz nach der Bewerbungs-Halbzeit steht fest: Die „Thüringer Mini-EM“, veranstaltet von der Thüringer Allgemeinen (TA), der Ostthüringer Zeitung (OTZ) sowie der Thüringischen Landeszeitung (TLZ) in Zusammenarbeit mit dem Thüringer Fußball-Verband (TFV), erfreut sich einer riesigen Resonanz. Bisher haben sich bereits 58 Vereine gemeldet, die am 16. Juni im Geraer Stadion der Freundschaft den „Mini-Europameister“ der E-Junioren ermitteln wollen. Teams aus dem gesamten Freistaat von Heiligenstadt über Nordhausen, Eisenach, Schmalkalden bis nach Lumpzig im Altenburger Land wollen aktiv am Ball sein, wenn an der Weißen Elster die begehrten Pokale vergeben werden.

Logo Thüringer © Funke Medien Thüringen | Funke Medien Thüringen

Die 24 Endrundenteilnehmer werden Anfang Mai ausgewählt. Am 14. Mai werden sie dann ins Verlagsgebäude von Funke Medien Thüringen nach Erfurt-Bindersleben eingeladen, wo jedem Club ein Land, das auch an der Heim-EM der Männer teilnimmt, zugelost wird. Im Trikot des zugelosten Landes bestreiten die jungen Kickerinnen und Kicker dann die „Thüringer Mini-EM“ am 16. Juni in Gera.

Buntes Rahmenprogramm soll viele Fans nach Gera locken

Ein Tag, den sich nicht nur die teilnehmenden Vereine und ihre Unterstützer rot im Kalender anstreichen sollten. Das EM-Flair im Stadion der Freundschaft ist etwas für alle Fußball-Fans. Neben der „Mini-EM“ auf insgesamt neun Spielfeldern je 20 mal 30 Meter groß, die im gleichen Modus gespielt wird wie die richtige EM, wird es für alle ein buntes Mitmachangebot vom Torwandschießen bis zum Kinderschminken geben. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wer nicht nur zuschauen, sondern auch mitspielen möchte, hat zudem noch bis zum 30. April die Chance, sich zu bewerben. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Vereinsmannschaften im TFV der Altersklasse E-Jugend (Jahrgang 2013/2014).

Mehr Infos zur Mini-EM finden Sie im Internet, wo Sie auch Ihre Bewerbungen einreichen können:

www.thueringer-allgemeine.de/miniem oder www.otz.de/miniem oder www.tlz.de/miniem