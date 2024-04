Erfurt. Erfurter Basketballer empfangen am Freitagabend Wolmirstedt zum zweiten Spiel der Achtelfinalserie in der Pro B. Sie bangen um einen Leistungsträger.

Damit die Playoff-Reise der CATL Basketball-Löwen Erfurt in der Pro B nach dem letztjährigen Viertelfinaleinzug diesmal keine unerwartet kurze wird, haben die Erfurter in dieser Woche fleißig Videoanalyse betrieben. Bei der knappen 74:79-Niederlage im ersten Spiel der Achtelfinalserie bei den SBB Baskets Wolmirstedt sah Löwencoach Enrico Kufuor „vor allem im dritten Viertel zu viele Fehlentscheidungen im Angriff, die uns den Sieg gekostet haben“.

Nach eingehender Auswertung ist er guter Dinge, dass sein Team die richtigen Schlüsse zieht und am Freitagabend (18.30 Uhr, Riethsporthalle) mit einem Heimsieg die Serie ausgleicht. Sollte das gelingen, stünde keine zwei Tage später, am Sonntag um 16 Uhr, das entscheidende dritte Spiel in Wolmirstedt an. Allerdings bangen die Löwen am Freitag um den Einsatz eines Leistungsträgers: Alieu Ceesay hat Knieprobleme, sein Einsatz wird sich erst kurzfristig entscheiden. Doch Kufuor ist optimistisch: „Wir haben im ersten Spiel stark verteidigt und ich bin guter Dinge, dass wir Spiel drei erzwingen können.“

Das Heimspiel der Löwen gibt es exklusiv bei uns im Livestream.