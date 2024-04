Eisenach. Die Eisenacher Handballer müssen sich finanziell keine Sorgen für die neue Saison machen. Die Lizenz ist erteilt. Nur ein Verein der Handball-Bundesliga muss noch nachbessern.

Nicht nur auf dem Parkett leistet der ThSV Eisenach erstklassige Arbeit. Jetzt wurde auch die Lizenz durch die Handball-Bundesliga (HBL) für die 1. und 2. Spielklasse erteilt – und das ohne jede Auflage. „Es ist eine unheimliche Entwicklung, die wir im Verein geleistet haben“, freute sich ThSV-Geschäftsführer René Witte.

Erstliga-Saison 2024/25 beginnt am 31. August

Unter den 36 Klubs muss nur einzig der HSV Hamburg noch eine bestehende Liquiditätslücke bis zum 3. Mai schließen. Die neue Erstliga-Saison beginnt am 31. August.

Noch Karten für das Spiel gegen Stuttgart am Samstag

Für den Klassenerhalt muss der ThSV noch ein paar Punkte sammeln. Am Samstag (19 Uhr) gegen den TVB Stuttgart will das Team erneut punkten. Tickets für die Partie gibt es noch im Vorverkauf und an der Abendkasse (ab 17.30 Uhr).

