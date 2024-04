Gotha. Spiel der Blue Volleys so gut wie ausverkauft, Spitzenspiel der Landesklasse steigt in Siebleben

Restkarten an der Abendkasse

Für den Volleyball-Zweitligaknaller zwischen den Blue Volleys Gotha und dem TV Eltmann (Samstag/19 Uhr) sind nur noch Restkarten verfügbar, die an der Abendkasse erhältlich sind. Der Verein empfiehlt daher Interessenten, rechtzeitig die Ernestiner-Sporthalle aufzusuchen. Mit einem Sieg über den Tabellenersten wollen die Gothaer ihren zweiten Platz sichern und zugleich die Saison daheim ungeschlagen beenden.

Spitzenspiel in Siebleben

Fußball-Landesklässler Spielvereinigung Siebleben will am Samstagnachmittag (15 Uhr) dem Ligaprimus VfL Meiningen die zweite Saisonniederlage beibringen und seinen fünften Tabellenplatz festigen. Zeitgleich ist Wacker Gotha in Steinach gefordert. der FSV Waltershausen greift erst am Sonntag in Herpf ins Geschehen ein (15 Uhr).

Kegler suchen Meister

Die Finalrunden der Kegel-Kreismeisterschaft des Landkreisese finden an diesem Wochenende statt. Gespielt wird in Wechmar (Männer), Sundhausen (Senioren A) und Seebergen (Senioren B) sowie in Gierstädt (Frauen).

Pokal-Viertelfinale der Frauen

Gleich sechs Mannschaften aus dem Landkreis sind am Wochenende im Viertelfinale des Kreispokals der Fußball-Frauen gefordert. Waltershausen II hat Bad Tabarz zu Gast, Fahner Höhe reist nach Völkershausen, Reinhardsbrunn nach Förtha. Das Topspiel findet am Sonntag zwischen Sundhausen und Waltershausen statt.