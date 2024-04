Nordhausen. Mit einem Trikot der Nationalmannschaft und der Unterschrift von Uwe Seeler will der Nordhäuser Kreissportbund mit dem Höchstgebot Geld sammeln.

Eine echte Rarität wird versteigert: Ein Trikot der Fußball-Nationalmannschaft von der Europameisterschaft 2012 mit der Unterschrift des am 21. Juli 2022 verstorbenen Uwe Seeler. Ein Kleidungsstück, was es in der Form nicht mehr geben wird.

Grund für diese Aktion ist die plötzliche Krebserkrankung des 15-jährigen Nordhäuser Volleyballers Mika Gropp. Am gesamten Freitagabend wurde für ihn gekickt, Spender gesucht, Geld gesammelt und Aufmerksamkeit erregt, um dem Schüler helfen zu können. Mit dem Verkauf des Trikots soll die Familie und Mika selbst weiterhin unterstützt werden.

Das und vieles mehr haben sich die Verantwortlichen des Kreissportbundes Nordhausen (KSB) und viele Vereine aus der Region überlegt. KSB-Präsident Gert Störmer, der das Trikot zur Verfügung gestellt hat, sah dies als Selbstverständlichkeit an: „Ich war damals beim Spiel Deutschland gegen die Niederlande und habe Uwe Seeler getroffen. Die Gelegenheit habe ich genutzt. Nun stelle ich das Trikot gerne zur Verfügung für Mika.“ Deutschland gewann das Spiel 2:1.

Ihr Gebot können Sie bis Sonntag, 28. April, per Mail abgeben: regionalsport-nord-th@funkemedien.de