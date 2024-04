Erfurt. Spielwiese und Sichtung: Was vor zwei Jahren noch deutlich kleiner gewesen ist, begeistert immer mehr Drittklässler. Ein Bewegungscheck bildet im Sportunterricht die Grundlage. Bei der Talentiade in Erfurt wurden die Besten im Bereich Mittelthüringen eingeladen, um sie sich versuchen und zu schauen, wo ihre Talente liegen. Sechs Stationen warteten diesmal in der Leichtathletikhalle – mit allerlei kleinen und größeren Hürden. Ein Streifzug.

Die Kinder hören zu, wie Landestrainer Bruno Eschger an der Station des Thüringer Skiverbandes die Übung erklärt. © Steffen Eß

Leon Melzer (Weimar) bei der Messung der Wurfstärke. © Steffen Eß

Da geht‘s lang. Auf die Jungen und Mädchen um Sophie Hoffmann (Weimar) wartete ein anspruchsvoller Parcours, den es möglichst ohne abzusteigen zu durchfahren galt. © Steffen Eß

Laura Bottin (Ettersburg) springt über das Kastenteil, das die Skilangläufer als eines der Hindernisse aufgebaut haben. © Steffen Eß

Philipp Schreck, Landestrainer beim Athleten-Verband, macht den Schlusssprung vor. © Steffen Eß

Unter den Augen von Gewichtheber-Trainer macht Anas Abbas einen Satz. © Steffen Eß

Zum Knuddeln, Abklatschen und Tanzen: LSB-Maskottchen „Muskelkater“ ist gefragt gewesen. © Steffen Eß

Tilda Schwank im Sprint durch die Messanlage. © Steffen Eß

Hanna Kraft (Grundschule Gebesee) startet mit einem Sprung über die Hürde in den Leichtathletik-Parcours. © Steffen Eß

Melina Sophie Lamberty (GS Bad Tennstedt) meistert mühelos die Rolle vorwärts. Sie kam auf das zweitbeste Ergebnis. © Steffen Eß

Merle Kraft (Grundschule Urbich) kurvt um die Slalomstangen. Beim Training in Büßleben ist noch ein Ball am Fuß. © Steffen Eß

Rund 130 Drittklässler versuchten sich an den Stationen von sechs Thüringer Sportverbänden. Dabei waren der Skiverband, Radsportverband, Handball-Verband, der Athleten-Verband, der Basketball-Bund und Leichtathletikverband. © Steffen Eß

Lotta Flata rennt durch die Geschwindigkeitsmessanlage. © Steffen Eß

Anna Ulrike Kühne (Evangelische Grundschule Apolda) schlängelt sich durch die Hütchen. © Steffen Eß / TA | Steffen Eß

Myroslav Lazariev hat den Medizinball den Reifen abgelegt. © Steffen Eß

Mariella Lotta Sauter (Grundschule am Steigerwald) ennt los. © Steffen Eß

Lina Najjar (Lindenschule Sömmerda) legt den Medizinball ab. © Steffen Eß

Lara Prause (Grundschule Vieselbach) auf dem Weg ins Ziel. © Steffen Eß / TA | Steffen Eß

Konstantin Timur rennt los. Skilanglauf-Trainer Bruno Eschger nimmt die Zeit. © Steffen Eß

Helena Loos (Grundschule 9 aus Erfurt) interessiert sich für Capoeira, eine Mischung aus Tanz und Kampfkunst. Schnell ist sie außerdem. © Steffen Eß

Ayda Mbengue (Barfüßergrundschule Erfurt) springt über das Kastenteil. © Steffen Eß

Bennet Kolley (Grundschule 8a) aus Erfurt mag Karate und Fußball. Auch mit dem Handball kann der Drittklässler umgehen und durfte sich über die meisten Punkte bei den Jungs freuen. © Steffen Eß / TA | Steffen Eß

Moderator Hardy Krause (rechts) begrüßt Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) und Thomas Zirkel als Hauptgeschäftsführer des Landessportbundes. © Steffen Eß / TA | Steffen Eß

Siegerin Merle Kowoll (Riethschule Erfurt) geht mit Eifer die Aufgabe an. © Steffen Eß

Nika Lembke (Grundschule 30 Erfurt) legt den Medizinball ab. © Steffen Eß

Leon Melzer (Weimar) versucht sich im Dribbling mit dem Handball. © Steffen Eß

Helena Loos (Grundschule 9) aus Erfurt rennt gekonnt durch die Slalomstangen. © Steffen Eß