Oberhof. Auf den Schlitten sind die deutschen Sportler die besten der Welt. Aus der Hochburg Thüringen kommen auch im Winter 2025 wieder viele Medaillen-Kandidaten. Alle Namen, auch aus den Perspektivkadern, lesen sie hier.

Thüringens Schlittensportler befinden sich auf dem richtigen Kurs. Für die vorolympische Saison wurden auf der Sitzung des Sportausschusses des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) in Berchtesgaden die aktuellen Kader nominiert. Zehn Athleten aus Thüringer Vereinen stehen dabei im Olympia-Kader für die Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo, wo mit dem Bau einer neuen Bahn begonnen wurde.

Zwei Bob-Piloten und zwei Anschieber aus Oberhof

Die Bobfahrer haben mit Weltmeisterin Lisa Buckwitz und dem Zweier-Vizeweltmeister Adam Ammour (beide BRC Thüringen) auch im kommenden Winter gute Chance auf WM-Edelmetall in Lake Placid. Neben den beiden Piloten gehören noch Ammour-Anschieber Benedikt Hertel aus Erfurt und Erec Bruckert, der im Lochner-Bob fährt, zu den Mitgliedern des Top-Kaders.

Im Rodeln führen die Weltmeister Max Langenhan und Julia Taubitz den deutschen Top-Kader an, der nach dem Rücktritt von Norbert Loch jetzt von Patric Leitner geführt wird. Taubitz wohnt und trainiert in Oberhof, startet aber weiter für Oberwiesenthal. Auch Doppel-Champion Toni Eggert bleibt seinem Heimatverein in Ilsenburg treu. Daneben hoffen mit dem Doppel Hannes Orlamünder und Paul Gubitz zwei Zella-Mehliser Talente auf den Olympiastart in Italien. Die WM wird 2025 im kanadischen Whistler ausgetragen.

Junioren-Weltmeisterin Hansova als Hoffnungsträgerin

Im Skeleton steht nur Olympiasieger Christopher Grotheer (BRC Thüringen) im Olympia-Kader. Dafür drängen Thüringer Talente wie Junioren-Weltmeisterin Viktoria Hansova (Schmalkalden), Hanna Staub (Sonneberg) oder Stefan Röttig (Frankenhain) im Perspektivkader des Verbandes nach vorn. Bundestrainer Christian Baude erklärte, man müsse vor allem die Startrückstände verringern, um international erfolgreich zu bleiben.

Hälfte des deutschen Rodel-Nachwuchses kommt vom Rennsteig

Im Rodeln sind Thüringens Aussichten im Nachwuchs am besten. Mehr als die Hälfte aller jungen Athleten kommt in den weiteren Kadern vom Rennsteig. Darunter sind mit Antonia Pietschmann, die die olympischen Jugendspiele und die Junioren-WM gewann, sowie dem Doppel Elisa-Marie Storch und Pauline Patz echte Medaillen-Hoffnungen für die Winterspiele 2030.

Im Bobsport will Hans-Peter Hannighofer die Top 3 mit Friedrich, Lochner und Ammour angreifen. Bundestrainer René Spies kündigte an, die Nominierungskriterien so zu verändern, dass auch die zweite Reihe die Chance auf Weltcupstarts erhält. Im Perspektivkader des BSD stehen zudem gleich sechs Thüringer Anschieber. Nur bei den Frauen fehlt es im Bobsport komplett an Nachwuchs aus der Region.

Bob mit Buckwitz und Ammour als Medaillenkandidaten

Bobsport

Olympia-Kader: Lisa Buckwitz, Adam Ammour, Erec Bruckert, Bendikt Hertel (alle BRC Thüringen), Perspektivkader: Hans Peter Hannighofer, Nick Stadelmann, Erik Leypold, Colin Sauerbrey, Theo Hempel (alle BRC Thüringen), Tim Gessenhardt, Marcel Kornhardt (ESC Erfurt)

Skeleton mit Olympiasieger Grotheer als Titelhoffnung

Skeleton

Olympia-Kader: Christopher Grotheer (BRC Thüringen, Perspektivkader: Viktoria Hansova (RSV Schmalkalden), Hanna Staub (RRV Sonneberg) Stefan Röttig (Eintracht Frankenhain), Ergänzungskader: Ludwig Mannhardt (SC Steinbach-Hallenberg), Cedrik Langer (BRC Thüringen), Nachwuchskader: Selina Frohberger (BRC Thüringen)

Rodeln: Weltmeister Langenhan führt Thüringer Kader an

Rodeln

Olympia-Kader: Max Langenhan (BRC Friedrichroda), Hannes Orlamünder, Paul Gubitz (beide RSC Zella-Mehlis), Merle Fräbel (RT Suhl), Dajana Eitberger (RC Ilmenau), Perspektivkader: David Nössler (RSV Schmalkalden), Sebastian Bley, Max Ewald, Valentin Steudte (alle RT Suhl), Moritz Jäger (RSC Zella-Mehlis), Jakob Jannusch (RVV Sonneberg/Schalkau), Antonia Pietschmann (RC Ilmenau), Pauline Patz (RSV Schmalkalden), Elisa-Marie Storch (RT Suhl), Alina Bräutigam (RRV Sonneberg), Nachwuchskader: Maximilian Kürth (RSC Zella-Mehlis), Luis Grünbeck, Niklas Zehner (beide RVV Sonneberg), Carlos Stang, Luca Theile (beide RC Ilmenau), Helena Trampe (SV Ilmtal Manebach), Stella Florschütz (BRC Friedrichroda)