Für die Handballer von Rot-Weiß Krauthausen sind die Gegner in der Verbandsliga offenbar mehr als eine Nummer zu groß. Wie im Auftaktspiel beim 12:37 gegen den VfB TM Mühlhausen II war der Aufsteiger auch im Heimspiel gegen Blau-Weiß Goldbach/Hochheim II völlig chancenlos und verlor mit 22:41 (13:19).

Vereinschef Manfred Rieger (55), der selbst das kleine Aufgebot auffüllte und per Hüftwurf auch einen Treffer markierte, nimmt die Schlappen gelassen. Wichtig sei, dass trotz Corona überhaupt gespielt werde. Zudem könnten seine Krauthäuser in solchen Partien viel lernen, erklärt Rieger.

Anfangs sah es sogar vielversprechend aus. Krauthausen führte 2:0 und gestaltete das Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit bis zur 20. Minute (10:11) offen, ehe Goldbach sich leicht absetzen konnte. Nach Wiederbeginn häuften sich die Ballverluste, die den Gast zum Kontern einluden.

Aus dem Positionsspiel setzten die Gäste serienweise Routinier Dirk Lienig in Szene, der von Rechtsaußen präzise wie ein Uhrwerk insgesamt elfmal einnetzte. Ebenfalls zweistellig traf Felix Krajewski (10 Tore) für die Goldbacher, bei denen sich in der letzten Sekunde auch Keeper Ralf Hofmann mit einem verwandelten Siebenmeter in die Torschützenliste eintrug. Bester Rot-Weiß-Werfer war Kreisspieler Arne Fleßing mit sieben Toren.