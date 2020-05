Den Einheit-Herren mangelte es in der für sie neuen Verbandsliga noch an Konstanz.

Aufstieg, Lehrgeld und Neustart

Der Saisonabbruch aufgrund der Corona-Pandemie traf auch die Volleyballer der BSG Einheit Sömmerda unerwartet. Trotzdem ist der Verein mit der Entwicklung seiner Mannschaften zufrieden. Während die Jugend und die zweite Herrenmannschaft ihre erste Saison im Ligabetrieb gespielt haben, konnte die erste Herrenmannschaft ihre Klasse halten. Ein großer Erfolg gelang der Damenmannschaft, die aus der Bezirks- in die Verbandsliga aufstieg.

Fast noch mehr freut es die Sömmerdaer allerdings, dass sie wieder eine große Kinder- und Jugendabteilung zur Verfügung haben, die Volley-Tigers. Diese gibt es nun seit eineinhalb Jahren. Die kleinen Tiger betraten bei der U-12- und U-14-Thüringenmeisterschaft Neuland und erlebten eine aufregende erste Saison. Die U-14-Mädchen konnten gleich zu Beginn ein paar Siege landen. Sie zeigten im Laufe der Saison viele gute und knappe Spiele und belegten am Ende den zwölften Platz. In der U12 konnten die Volley-Tigers im Liga-Getümmel schnell Fuß fassen, wurden bei den Mädchen Siebte und Achte und bei den Jungs dank viel Trainingseifer und Teamgeist sogar Zweite.

Die BSG-Herren II traf das abrupte Saisonende hart. Endlich richtig aufeinander eingespielt und mit dem ersten Sieg in der Tasche sollten im März weitere folgen. Doch leider hatte das Schicksal andere Pläne. Wie die nächste Saison aussehen wird, steht in den Sternen, da viele der Spieler mit der Schule fertig werden und nun Ausbildung oder Studium anstehen. Die Trainer Antonyo Metz und Karsten Schmidt freuen sich dennoch, einige leidenschaftliche Volleyballer mitgeformt zu haben.

Die Mädels in der U-18-Kreisliga konnten nicht an die Erfolge aus dem Vorjahr als Kreismeister und Pokalsieger anknüpfen. Einige Spielerinnen haben sich dennoch gut entwickelt und den Sprung in die Damenmannschaft geschafft.

Die erste Herrenmannschaft hatte in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg in die Verbandsliga Nord geschafft. So gingen sie gespannt, aber vorsichtig in die neue Saison, die überraschend mit einem Sieg begann. In den folgenden Spielen wurde der Unterschied zur Bezirksklasse in einer schnelleren und konstanteren Spielweise der Gegner deutlich. Dank einer Steigerung gelangen noch einige Punkt- und Satzgewinne, ehe die Saison abgebrochen wurde. In der nächsten Saison, in der sie sich mehr Konstanz erhoffen, müssen die Herren auf Schmidt und Metz verzichten, die zu Thüringenligist Gera wechseln.

Die erste Damenmannschaft hatte von Anfang an, inklusive Outdoor-Fitnesstraining im August, nur ein Ziel vor Augen: den Aufstieg in die Verbandsliga. Nach fulminantem Saisonstart unter Trainer Mario Köhler folgte eine kleine Schwächephase. Aber eines konnte man dennoch immer sehen: den Teamgeist, die sprichwörtliche Einheit. So wurden Rückschläge weggesteckt und mit tollem Endspurt der Aufstieg gesichert, wenngleich dieser beachtliche Erfolg vom Saisonabbruch etwas zunichte gemacht wurde.

Trainer Köhler wechselt nach neun Jahren im Amt nach Erfurt

Mit dem Aufstieg in die Verbandsliga gibt Trainer Köhler nach nun mittlerweile neun Jahren im Amt das Zepter an Co-Trainer Robin Schade weiter. Er schließt sich einem Erfurter Verein an.

Die BSG Einheit Sömmerda bedankt sich nochmals bei allen Fans, Gästen und Sponsoren, die zu einer gelungenen, wenn auch verkürzten Saison beigetragen haben. Der Verein hofft, im Herbst viele Gesichter wieder in der Halle zu sehen.