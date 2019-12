Aus im Titelrennen: Für die Arterner Ringer geht es nun um Bronze

Wie sagte es der Hallensprecher so oft? Schade, schade, schade. 15:15 endete der Kampf zwischen dem AC Germania Artern und dem SC Roland Hamburg am Samstag. Jener Kampf, der entschied, wer im Finale um die Landesmeisterschaft kämpft.

Und dies tut nun der SC Roland Hamburg, denn in Hamburg verlor der AC Germania Artern 12:19. Damit bleibt „nur“ der Kampf um Platz drei an den kommenden beiden Wochenenden gegen den 1. Hennigsdorfer RV.

Milan Altenburg sichert Artern die ersten vier Zähler

Milan Altenburg konnte seinen Schultersieg aus dem Hinkampf wiederholen und sicherte Artern somit die ersten vier Zähler. Punktegarant Michal Pietrzak besiegte Sanel Halilovic technisch überlegen. Sayed-Sajad Hussaini konnte dem Freistil-Experten Movlet Makhmatov kein Paroli bieten und musste sich nach knapp einer Minute auf beiden Schultern geschlagen geben. Wegen diverser Krankheits-, Verletzungs- und berufsbedingter Ausfälle musste Pascal Göbel in die 98 kg aufrücken. „Kalle“ überzeugte wie bereits die ganze Saison schon durch seine starken Angriffe und konnte seinen Gegner Mahdi Amirzadeh schultern. André Günther stieg stark in den Kampf gegen Ramzan Murzabekov ein. Nach anfänglicher Führung war er aber einen kurzen Moment unachtsam und fand sich auf beiden Schultern wieder. Zur Halbzeit stand es 12:8 – alles im Lot und noch alles möglich. Christopher Brunke hatte mit Magomed Gunaev eine schwere Aufgabe zu meistern. Sein Ziel war ganz klar – keine vier Punkte abgeben.

Gegner kontert clever gegen Jonas Michel

Und das schaffte er auch. Durch cleveres Taktieren schmälerte er die Punktniederlage auf 0:9. Ibrahim Ismailov traf bis 71 kg auf Kam Gairbekov. Ismailov ging permanent vorwärts, was durch den Kampfrichter jedoch nicht honoriert wurde. Er ließ sich dadurch aber nicht beirren und entschied den Kampf am Ende mit 9:8 für sich. Alexander Lehmann, der sich im Hinkampf gegen Hamburg auf der Matte zurückmeldete, zeigte, dass er es noch kann und besiegte Artem Volkov 7:0. Im letzten Kampf traf Jonas Michel auf Hisir Ozodoev. Michel konnte keine seiner Techniken anbringen und vergab so die Punkte durch die clever gesetzten Konter seines Gegners. Nach vier Minuten musste sich Jonas 0:15 geschlagen geben.

Am Ende stand ein 15:15 auf der Anzeigetafel in der Unstruthalle. Im Finale treffen die Hamburger nun auf die Sportler des MSV 90 Magdeburg, die die Playoffs deutlich für sich entscheiden konnten.