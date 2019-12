Gibt es am Sonntag wieder etwas zu Jubeln im Heinepark?

Rudolstadt. Der FC Einheit Rudolstadt empfängt erst am Sonntag den FC Merseburg in der Fußball-Oberliga

Auswärtsstarke Gäste beim FC Einheit Rudolstadt

Am kommenden Sonntag, dem 2. Advent, steht das vorletzte Spiel vor der Winterpause und auch das vorletzte Heimspiel auf dem Oberligaspielplan. Dazu empfängt der FC Einheit den 1. FC Merseburg.

Es ist der erste Auftritt des neuen Vereins in Rudolstadt, obwohl ein Team aus Merseburg schon zwei Mal hier war. In den Spieljahren 2016/17 und 2017/18 kickte der SV Merseburg 99 noch in der fünften Liga. Die Rudolstädter gewannen von den vier Begegnungen zwei mit 2:0 (2017) und 4:3 (A) und spielten zwei Mal remis (0:0; 1:1).

Doch seit dem 1. Juli 2019 gibt es den SV Merseburg 99 nicht mehr. Denn der verschmolz mit IMO Merseburg zum 1. FC Merseburg. Der neue Verein spielt nun in der Oberliga, ist als Sechster unmittelbarer Tabellennachbar der Einheimischen und hat von seinen Spielen bislang fünf Mal auswärts gewonnen. Insgesamt fuhr sie sieben Siege ein, zwei Mal gab es ein Remis und fünf Partien gingen verloren. Die 35 Tore erzielten zehn Schützen. Der Torjäger im Team ist Seidemann (13), darunter waren drei Strafstöße.

Der Gast aus der Dom- und Hochschulstadt, die zum Großraum Leipzig-Halle gehört, ist eine Spitzenmannschaft ist, zeigt ihr Tabellenstand. Deshalb stehen die Rudolstädter vor einer schweren Aufgabe. Aber Trainer Holger Jähnisch erwartet von seinen Schützlingen nach der eher enttäuschenden Vorstellung vom letzten Sonntag in Hohenstein-Ernstthal eine Reaktion. Bemerkenswert, wie viele Unterstützer die Mannschaft um Kapitän Marco Riemer im dortigen HOT-Sportzentrum hatte. Mit einer ansprechenden Leistung und möglichst drei Punkten wollen die Rudolstädter sich für die ärgerliche Niederlage in der Vorwoche rehabilitieren. Doch es bedarf großer Konzentration, die Begegnung, die wegen des Extremlaufes erst am Sonntag stattfindet, für sich zu entscheiden.

Anzunehmen, dass der Einheit-Coach die eine oder andere Veränderung in der Startformation vornimmt Das hängt aber auch davon ab, wie seine Schützlinge unter der Woche trainieren.