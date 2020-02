Aue. Im Mitteldeutschen Handball-Pokal erreichen die Wartburgstädter im Erzgebirge im Hinspiel ein Unentschieden. am Sonntag Rückspiel in Eisenach.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

B-Jugend des ThSV verschafft sich gute Ausgangsposition

Die B-Jugend des ThSV Eisenach war im Pokal des Mitteldeutschen Handballverbandes zunächst im Erzgebirge gefordert. Die Schützlinge von Uwe Seidel erreichten im Hinspiel bei der NSG EHV/Nickelhütte Aue ein 24:24 (13:13) und haben damit beste Chancen im Rückspiel (1. März, 14 Uhr) in die nächste Runde einzuziehen.

In der traditionsreichen Sporthalle „Zeller Berg“, wo einst die Männer von Wismut Aue und Motor Eisenach in der 1. Liga der DDR sich heiße Gefechte lieferten, war der Puls der Hausherren von Beginn überhöht. Ihren Groll über den Termin-Hickhack im MHV-Pokal schienen die Gastgeber am ThSV auslassen zu wollen. Die Schiedsrichterinnen Janina Albrecht und Sandra Albrecht hatte viel zu tun. Für Aue setzte es sechs Zeitstrafen plus zwei Strafminuten für Trainer Jens Denecke, der dann sogar Rot sah (43.). Die Gastgeber spielten sogar mit dem Gedanken, Protest einzulegen. Nun soll es einen Widerspruch zur Verfahrensweise geben….

Die Eisenacher begannen durchwachsen. „Mal wurden die Chancen konsequent genutzt, mal leichtfertig ausgelassen“, resümierte Uwe Seidel. Als Volltreffer erwies sich der Wechsel von Tom Steiner in den Rückraum. Er sorgte mit seiner Grundschnelligkeit für mehr Esprit und war mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer. Für ihn kam Joel Stegner auf Linksaußen, der aus vier Versuchen drei Treffer markierte. Karl-Marius Schnell lenkte gewohnt solide das Angriffsspiel. Tizian Reum gefiel als guter Vorbereiter, der aber auch selbst fünf Bälle versenkte.

Ausgeglichen verliefen die ersten 25 Spielminuten bis zum 13:13, das Ole Gastrock-Mey erzielte. Aus den Kabinen zurück übernahmen die ThSV-Talente das Sagen. Tizian Reim traf zum 15:17 (29.), Tom Steiner zum 17:19 (32.). Die rote Karte für ihren Coach inspirierte Aues Jungs, die den Spieß zum 24:22 (49.) drehten. Doch Karl-Marius Schnell und Tom Steiner egalisierten zum 24:24.

ThSV Eisenach: Kleinschmidt, Trapp; Schnell (4/1), Bourtal (2/1), Reum (5), Stegner (3), Schlotzhauer (2), Gastrock-Mey (2), Malta, Steiner (6).