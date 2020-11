Bad-Frankenhausen-Coach Beer: „Wünsche mir, dass es bald weitergeht“

Elf Punkte aus neun Spielen. Platz acht in der Liga. Es hätte schlechter kommen können für die Fußballer vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Sollte am Ende der Saison dieser Platz noch immer Bestand haben, wäre der Klassenerhalt in trockenen Tüchern. Dann wäre das Ziel für die junge Truppe aus der Kurstadt erreicht.

„Wir sind zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Vergangene Saison haben wir die elf Punkte erst nach 14 Spieltagen eingefahren. Das ist eine deutliche Steigerung. Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Danach sieht es momentan ja aus“, sagt Silvio Beer, Trainer der Frankenhäuser.

Ein Ziel was mit dem Königstransfer der Liga realisiert werden soll. Der Neuzugang Carsten Kammlott hat über die Kreisgrenzen hinaus hohe Wellen geschlagen und neben überwiegend ehrlich gemeinten Glückwünschen auch Leute auf den Plan gerufen, die nicht sonderlich einverstanden damit waren. „Er ist ein Leader und für den Verein das beste, was passieren konnte. Carsten ist menschlich so ein feiner Kerl. Er hat sich sofort bestens integriert und ist Teil der Mannschaft, wie jeder andere Spieler auch. Neider oder dergleichen gab es innerhalb des Vereins nie. Ich arbeite viel mit ihm zusammen und lege auch viel Wert auf seine Meinung. Er weiß, dass wir in Bad Frankenhausen keine professionelle Strukturen haben. Das kann er sehr gut einschätzen und einordnen. Einfach ein Zugewinn für alle“, schwärmt nicht nur Beer von seinem prominentesten Spieler.

Nicht wirklich zufrieden sein kann Beer mit den Gegentoren. 24 an der Zahl sind einfach zu viel und nur ein Spiel gab es ein „Zu Null“.

Die Frankenhäuser begannen die Saison optimal. Mit einem 3:1 zu Hause gegen Teistungen ging es los. Zwar gab es danach gleich eine 2:4-Niederlage gegen Arnstadt, aber das 5:0 in Weida machte weiterhin Hoffnung. Platz fünf war der Lohn der Arbeit und alles war in bester Ordnung in Bad Frankenhausen. Doch dann folgten vier Spiele ohne Sieg und mit nur einem Punkt beim 1:1 gegen Heiligenstadt. Die Truppe von Silvio Beer rutschte auf den elften Rang ab.

0:8-Klatsche wird ausgeklammert

Aber selbst das war noch zu verkraften. Panisch oder nervös wurde niemand. Was aber länger als gewohnt für Gesprächsstoff sorgte war das 0:8 in Sonneberg. Ein Ergebnis, was nicht akzeptabel war und auch Beer lange Zeit wurmte. „Das Spiel klammern wir jetzt aber mal aus. Das waren nicht wir und spiegelt auch nicht unser Niveau wieder“, so Beer. Die Niederlage gegen Erfurt Nord war für Beer trotz des 0:1 verdient. Anders sieht er es nach dem 2:5 bei Gera Westvororte: „Da war auch ein Punkt möglich. Auch gegen Heiligenstadt hätten wir gewinnen können. Diese zwei Spiele ärgern mich etwas. Ansonsten bin ich kein Freund, die Leistung des Gegners zu schmälern. Wenn wir schlechter waren, dann akzeptiere ich das auch.“

Am achten Spieltag dann der Befreiungsschlag. Gegen Aufsteiger Ohratal gab es ein klares 5:2 und die Gewissheit, doch noch siegen zu können. Beim SV Ehrenhain sprang nach dem 2:2 ein weiterer Punkt heraus, ehe danach der Sport wieder auf Eis gelegt wurde. Es war am 1. November vorerst das letzte Spiel und keiner weiß, wann es weitergehen wird.

„Ich wünsche mir, dass es bald weitergeht. Aber ich glaube nicht wirklich daran. Zumal wir auch eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, das ist normal. Die Jungs halten sich fit, aber das gemeinschaftliche, so wichtige, Training fehlt einfach“, weiß Beer.

Für den aus Sondershausen stammenden und für den Kreissportbund Nordhausen arbeitenden Trainer sind mehrere Szenarien möglich, wie es mit der pausierten Saison weitergehen könnte. Seine oberste Priorität liegt in der sportlichen Entscheidung. „So viele Spiele wie möglich machen.“

Dass der Terminkalender noch irgendwie eingehalten werden kann, setzt eine Fortführung im Januar voraus. Für Beer ist es wichtig, erst einmal die Hinrunde vernünftig zu Ende zu spielen. Auch das Thema Playoffs wäre für ihn eine gute Option. Alles wäre besser als die jetzige Situation, sagt er und hofft wie so jeder, dass es bald wieder losgeht und die Zufriedenheit, die in ihm herrscht auch in Zukunft Bestand hat.