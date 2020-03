Jenaer Badmintonverein unverhofft erstklassig

Der Schläger steht im Schrank. Auch die Badminton-Asse des SV GutsMuths Jena müssen wegen den Auswirkungen des Coronavirus eine Zwangspause einlegen. Grund zum Feiern gibt es dennoch: In der kommenden Saison werden die Saalestädter als erster Thüringer Badminton-Verein in der 1. Bundesliga aufschlagen. Die aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Aufstieg kommt überraschend

Der Aufstieg kommt – trotz der besten Saison der Vereinshistorie – als Vierter der 2. Bundesliga Süd überraschend. Nicht allein sportliche Gründe sind ausschlaggebend, erklärt Mannschaftskapitän Moritz Predel. Im deutschen Oberhaus haben der 1. BV Mühlheim und der TSV 1906 Freystadt ihre Mannschaften zurückgezogen und stehen damit als Absteiger fest. Aus der 2. Bundesliga Nord will keine Mannschaft aufsteigen, so dass die Südstaffel, in der die Jenaer spielen, die beiden Plätze zugesprochen bekommt.

Marktheidenfeld verzichtet auf Aufstieg

Weil Tabellenführer 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II als Reserve eines Erstligisten nicht aufstiegsberechtigt ist, sollten eigentlich die SG Schorndorf (32 Punkte) als Zweiter, der TV Marktheidenfeld (28) als Dritter oder die Jenaer als Vierter (26) die zwei freien Plätze erhalten. „Marktheidenfeld hat überraschend verzichtet“, sagt Predel. „Deshalb steigen Schorndorf und wir direkt auf.“

Aktuelle Tabellenstände sind wohl auch Endstände

Die Mannschaftsfeier über die unverhoffte Erstklassigkeit lässt angesichts der aktuellen Lage aber noch auf sich warten. „Das ist natürlich schade“, sagt Predel, der sich wie die anderen Spielerinnen und Spieler des Clubs allein zuhause fit hält. „Die Turnhallen sind ja zu.“

Laut Deutschen Badminton-Verband ist ein Nachholen „fast unmöglich“. Aus diesem Grund sind wohl die aktuellen Tabellenstände auch die Endstände. Zudem werden Schorndorf und der SV GutsMuths auf der Verbands-Homepage schon als Aufsteiger geführt.

Mannschaft soll punktuell verstärkt werden

Predel hofft, dass die neue Saison wie geplant im September beginnen kann. Die Jenaer wollen das aktuelle Team zusammenzuhalten und vielleicht noch punktuell verstärken. „Unser Ziel kann es nur sein, Erfahrungen zu sammeln.“ Dass es für die Saalestädter ausschließlich um den Klassenerhalt geht, sei allen bewusst. Mut mache, dass es mit Schorndorf zumindest eine Bundesliga-Mannschaft gibt, mit der sich die Thüringer in den zurückliegenden Jahren auf Augenhöhe bewegt haben. Laut sportlichen Regularien wird nur eine Mannschaft direkt absteigen.

So oder so: „Die Bundesliga ist ein Traum für jeden Badminton-Spieler. Das ist für uns eine absolut fantastische Chance, die wir uns nicht entgehen lassen können.“