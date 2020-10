Jena. Die Badminton-Asse des SV GutsMuths Jena erwarten zum ersten Bundesliga-Spiel in der Thüringer Badminton-Geschichte hohen Besuch.

Top-Team schlägt zur Bundesliga-Heimpremiere in Jena auf

Zum ersten Bundesliga-Spiel in der Thüringer Badminton-Geschichte hat sich am Sonnabend ab 18 Uhr in der Sporthalle des Jenaer Sportgymnasiums hoher Besuch angekündigt. Der Meister von 2017 und Zweite bei Abbruch der vergangenen Saison, der TV Refrath, schlägt bei Aufsteiger SV GutsMuths Jena auf.