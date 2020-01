Vierter Turniersieg in Folge für Max Keßler

Beim letzten Thüringer Wertungsturnier im Kalenderjahr 2019 konnte Max Keßler vom 1. Ilmenauer BC erneut den Turniersieg bei der D-Rangliste mit nach Hause nehmen.

Bei den Jahrgangsältern wurde der erst 12-jährige Max Keßler in Runde 1 gegen Jonas Litzrodt (Erfurt) gleich voll gefordert. Nach verlorenem 1. Satz konnte Max das Spiel noch drehen und zog ins Viertelfinale ein. Gegen Kern (21:15, 21:15) und Meyer (beide Niederroßla, 21:16, 21:15) blieb Max Keßler ohne Satzverlust und stand im Endspiel. Gegen den Turnierfavoriten Nils Ohlow aus Weimar hatte der Ilmenauer in der Vergangenheit oft das Nachsehen. Doch Keßler legte nochmal sein ganzes Können in die Waagschale und fegte seinen Kontrahenten mit 21:12, 21:10 praktisch vom Feld.

Luca Klauder wurde im Einzel Neunter und Onno Thamm Elfter. Max Keßler/Luca Klauder kamen im Doppel auf Platz Sechs. Einen bemerkenswerten Bronzeplatz sicherte sich Onno Thamm im Doppel mit seinem Erfurter Partner Litzrodt.

Auch in der U13 legten sich die vier Jungen und vier Mädchen vom 1. Ilmenauer BC noch einmal ins Zeug. Fabian Röhner/Adrian Schmidt sorgten im Doppel mit dem Finaleinzug für eine Überraschung. So konnten sie im Halbfinale das favorisierte Doppel Brückner/Schenzel (Themar/Jena) 21:10, 21:17 bezwingen. Gegen die an Eins gesetzten Jauk/Schuchhardt (Jena/Olbersleben) kämpften sie tapfer, mussten aber mit 15:21, 10:21 die Überlegenheit anerkennen. Bei den Mädchen kamen Antonia Schön/Alina Hedler im Doppel auf Platz Sechs.

Im Einzel knüpfte Fabian Röhner an seine gute Leistungsentwicklung an uns spielte sich bis ins Halbfinale durch, wo er vom Jenaer Sportgymnasiasten Jauk gestoppt wurde. Aber im Spiel um Platz drei siegte er mit dem Sieg über Brückner (Themar) mit 19:21, 23:21 und 21:18 nochmal.

Mit Eric Sattel, Platz 5, Frido Kassner, Platz 6 und Adrian Schmidt, auf Platz 7, kamen alle Ilmenauer Jungen unter die Top 8. Bei den Mädchen kam Larissa Seyring auf Platz 4, Antonia Schön auf Platz 5, Alina Hedler auf Platz 6 und Lilly Schneller auf Platz 9.