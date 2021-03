Basketball-Löwen gelingt Achtungszeichen

Erfurt Der Erfurter Drittligist feiert nach acht Niederlagen in Folge im Kellerduell gegen Oberhaching mit 86:75 seinen dritten Saisonsieg.

Nach acht Niederlagen in Folge konnte Schlusslicht Basketball-Löwen Erfurt in der Pro B Süd wieder jubeln. Die Erfurter gewannen das Kellerduell gegen die Oberhaching Tropics, denen sie sich zwei Tage zuvor auswärts noch geschlagen geben mussten, am Sonntag mit 86:75.

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte sich kein Team absetzen, die Löwen führten zur Pause mit 35:32. Genau das gelang ihnen aber im dritten Viertel, als sie binnen knapp fünf Minuten auf 52:37 davonzogen und mit deutlicher 70:52-Führung ins Schlussviertel gingen, woran Kapitän Jonathan Arnold einen großen Anteil hatte.

Der letzte Abschnitt wurde aber einmal mehr zum Problemviertel der Löwen. Die Gäste kamen schnell wieder in Schlagdistanz (73:66, 35.), Erfurt wackelte. Richtig eng wurde es aber nicht mehr, die Löwen, die als Letzter feststehen, feierten ihren dritten Saisonsieg. Gleich fünf Erfurter punkteten zweistellig: Robert Merz (18), Ricky Price (17), Miles Osei (14), Mark Mboya Kotieno sowie Arnold (beide 12).