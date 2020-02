Basketball-Löwen verlieren: Zu grün für Liga drei

Sollte es ein schlechtes Omen sein? Beim Warm-Up vor dem Spiel gegen Speyer blieb Basketball-Löwe Robert Merz bei einem Dunking-Versuch am Ring hängen und geriet mächtig ins Straucheln. Die 1100 unentwegten Fans, die ihrem Schlusslicht der Pro B Süd trotz der Pleitensaison auch diesmal die Treue hielten, wünschten ihrem Team einen festeren Stand als Merz, denn der war nötig, um das Wunder Klassenerhalt noch zu bewerkstelligen. Unwahrscheinlich war dieses durch die Ergebnisse des Vortages ohnehin geworden, denn sowohl der Vorletzte Oberhaching als auch der Drittletzte Ulm hatten ihre Spiele gewonnen. So war der Rückstand der Erfurter auf einen Nichtabstiegsplatz neun Spiele vor Schluss auf monströs wirkende fünf Siege angeschwollen. Angesichts der Tatsache, dass die drei Gegner der Löwen in den sechs Playdown-Spielen auch noch Siege einfahren werden, war die Rechnung einfach: neun Spiele, Minimum neun Siege für das Wunder Verbleib in Liga drei.

Es ging gut los. Wie man richtig dunkt, zeigte Theo Turner seinem Teamkollegen Merz gleich in seiner ersten Aktion, als er den Ball trotz Gegenwehr vehement in den Korb stopfte. Nach ausgeglichenem Beginn, in dem bei den Löwen wie gewohnt Adam Thoseby mit sieben schnellen Punkten offensiv herausstach, setzten sich die Gastgeber etwas ab (17:12/6.). Doch Speyer entblößte in Korbnähe immer wieder Lücken in der Erfurter Defense und glich wieder aus. Ein wildes Spiel mit einigen Ballverlusten, gerade auf Erfurter Seite (sechs), ging mit 20:20 in die erste Viertelpause.

Ein 8:0-Lauf in den ersten zwei Minuten des zweiten Viertels mit Dreiern von Thoseby und Schiller ließ die Dezibelzahl im ohnehin immer lauten „Löwenkäfig“ Riethsporthalle weiter ansteigen. Die Erfurter, angetrieben vom speziell defensiv emsigen Oliver Pahnke, spielten sich in einen kleinen Rausch und enteilten auf 32:20. Doch drei Distanztreffer in Folge brachten Speyer im Duell der Domstädte wieder in Schlagdistanz (32:29/16.). Clevere Aktionen im Angriff wechselten sich bei den Löwen mit defensiven Unaufmerksamkeiten ab, sodass zur Halbzeit eine knappe Führung stand (44:41).

Das alte Lied: fehlender Spielmacher, fehlende Struktur im letzten Viertel

Es blieb für die Löwenfans ein Wechselbad der Gefühle. Just, wenn sich die Löwen mal zweistellig abzusetzen schienen, überdrehten sie, verloren die Bälle und holten Speyer wieder ins Spiel zurück. So wetterwendisch, wie beide Mannschaften agierten und sich mit Läufen abwechselten, traute man sich nicht zu prognostizieren, wer am Ende vorn liegen würde. Auch Ex-Rocket Albert Kuppe sorgte mit einigen wichtigen Dreiern dafür, dass die Gäste dranblieben. Pahnke stellte mit einem Korbleger auf die Dreipunkteführung der Halbzeit – 69:66 für die Löwen nach drei Vierteln.

Doch mit fünf schnellen Punkten gingen die Kurpfälzer anschließend zum ersten Mal seit dem ersten Viertel in Führung. Nun waren eine stabile Psyche und ein ruhiges Händchen gefragt – beides ging den Erfurtern im Saisonverlauf am Ende der Spiele allzu oft ab und hatte sie in ihre verzwickte Tabellensituation manövriert. Auch diesmal ließen Ballverluste und Schlafmützigkeit im Kampf um den Rebound einen späten Einbruch des Tabellenletzten befürchten.

Fünf Minuten vor Schluss führte Speyer mit 82:78. Das Spiel wurde nun, wie meist am Ende, wenn jeder Korb zählt und jeder Ballverlust doppelt teuer ist, langsamer. Umso mehr waren Übersicht und Spielverständnis im Halbfeldspiel gefragt. Und, man muss es so klar sagen: Die sind bei den Löwen in dieser Saison nicht vorhanden. Sie waren ohne klassischen Point Guard abermals nicht in der Lage, einen Teamkollegen freizuspielen und brachten kaum noch einen sauberen Pass an den Mann. Speyer ging aggressiv drauf, nutzte die Ballverluste der Löwen und war anderthalb Minuten vor Schluss auf 88:78 enteilt. Diesen Vorsprung verteidigten sie zum 90:86-Auswärtssieg.

So bleibt das traurige Fazit: Die Basketball-Löwen Erfurt 2019/20 sind zu grün und einfach nicht gut genug für die Pro B.

Man konnte es an den Gesichtern der Spieler und Fans ablesen: Der Glaube an das Wunder Klassenerhalt war nach diesem Spiel, in dem man fast die ganze Zeit geführt hatte, verloren gegangen.