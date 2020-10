Behringen/Sonneborn gewinnt Handball-Krimi

Goldbach. In der Handball-Thüringenliga setzt sich das Kohls-Team in einem emotionsgeladenen Duell gegen Altenburg mit 24:23 durch.

Als die Gäste mit dem letzten Angriff des Spiels noch einmal über die Außen kamen, den Heber aber auf statt in das Tornetz setzten, fiel den Hausherren eine Last von den Schultern. Kurz darauf war Schluss, durch das 24:23 (12:13) über Aufbau Altenburg behielt der SV T&C Behringen/Sonneborn in der Handball-Thüringenliga zwei Punkte in den eigenen Reihen.