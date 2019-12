Behringen. Adventsstimmung wollte am Samstag in Behringen nicht aufkommen. Der einheimische Handball-Thüringenligist fühlte sich bei der 21:26-Heimniederlage verpfiffen.

Behringen/Sonneborn hadert mit Schiedsrichtern

Mit den Schiedsrichtern Raimo Füßler und Dennis Schneider wird Christopher Kohls wohl so schnell keine Freundschaft schließen. Der Coach des SV Behringen/Sonneborn war am Samstagabend auch knapp eine Stunde nach der 21:26-Heimniederlage gegen den HSV Ronneburg noch immer um Fassung bemüht. „Die haben von Anfang an permanent gegen uns gepfiffen. Es war nicht der alleinige Grund, aber meiner Meinung nach zum großen Teil ausschlaggebend für dieses Ergebnis“, hatte Kohls die Hauptschuldigen ausgemacht. Seine Mannschaft erwischte allerdings auch einen schwachen Tag, weshalb es das Fazit eines Zuschauern wohl am besten traf: „Es war ein grottenschlechtes Spiel und die Schiris taten das Übrige dazu.“

Schon die Ansetzung von Füßler/Schneider hatte Bauchschmerzen verursacht, denn der T&C hatte keine guten Erinnerungen an das Duo. Vor einem Jahr pfiffen beide bei der Derbypleite gegen Goldbach ebenfalls wenig souverän. Das brachte Ex-Trainer Michael Stegner-Guillaume auf die Palme, der später wegen angeblicher Tätlichkeit gegen eine der beiden Referees eine mehrwöchige Sperre erhielt. Ob die Schiris dies noch im Hinterkopf hatten, bleibt spekulativ. Fakt ist, dass ihnen wieder keine ausgewogene Spielleitung gelang. Schon in den ersten Minuten fühlte sich der T&C mehrfach bei 50:50-Entscheidungen benachteiligt. Folge waren eine frühe Strafe gegen die Bank und eine einheimische Mannschaft, die sich zu sehr mit den Nebenschauplätzen beschäftigte. „Wir haben zu viel lamentiert und reklamiert“, gestand später Linksaußen Julian Kubald selbstkritisch ein. Bis zur 20. Minute gelangen dem T&C bloß vier Tore. Ronneburg spielte seine Angriffe ruhiger aus, hatte mit Mirko Alexy und Richard Vogel zwei treffsichere Schützen und führte zur Pause mit 12:9. Doch ehe es in die Kabine ging, diskutierte der aufgebrachte Kohls minutenlang am Mittelkreis mit Schiris. Auch nach dem Wechsel kam das Behringer Angriffsspiel nicht in Fahrt. Während Ronneburg fehlerhaft in Hälfte zwei startete, verpasste der Gastgeber nach Hellmunds 10:12 gleich mehrfach den möglichen Anschluss. Füßler/Schneider hatten weiter häufig ihre exklusive Sicht der Geschehnisse auf dem Parkett. Das blieb nicht unkommentiert, weshalb die Unparteiischen veranlassten, dass der Ordnungsdienst einen meckernden Zuschauer aus der Halle verwies. „So etwas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Da müssten in der Bundesliga ja manchmal ganze Halle geräumt werden“, wunderte sich Kohls. Blaue Karte für Brachmann Rückraumspieler Mirko Brachmann hatte sein Mundwerk ebenfalls nicht im Griff und sah in der 47. Minute nach einem strittigen Pfiff die „Blaue Karte“. Da lag der Gast, ohne zu brillieren, schon mit 21:13 vorne. Obwohl Ronneburg anschließend fast zehn Minuten lang keinen Treffer erzielte, konnte der Gastgeber keine Aufholjagd mehr starten. Sämtliche Umstellungen verpufften. Tim Rodrian, sonst Behringens Schütze vom Dienst, blieb weit unter Normalform und traf nur dreimal. Derweil zahlten die Youngster (Schuchardt, Babelotzky) gegen Ronneburgs robuste Abwehr Lehrgeld. Aber natürlich machte Kohls den Talenten keinen Vorwurf und sagte: „Verloren haben wir als Mannschaft.“ Behringen/Sonneborn: Häußer, Hübner, Schenk - Rodrian 3, Hellmund 6, Schuchardt 1, Babelotzky 1, Zika 1, Brachmann 1, Keller 4, Moratschke, Kubald 2, Ehrhardt 2.