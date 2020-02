Bei Anruf Auswechslung: Kuriose Szene im Testspiel des FC Eisenach

Zwei Wochen vor dem Rückrundenstart war es nicht der erwartete Härtetest: Der FC Eisenach wurde vom mit einer Rumpfelf angetretenen SV Altengottern weniger geprüft als gedacht und gewann gegen den Tabellenzweiten der Landesklasse Staffel 2 deutlich mit 4:1. Dennoch bekamen die Zuschauer bei frühlingshaften Temperaturen eine sehenswerte Partie geboten – mit schönen Treffern, tollen Kombinationen und einer ungewöhnlichen Auswechslung.

Die kuriose Szene passierte Mitte der ersten Hälfte und begann mit einem Ruf von der Gäste-Ersatzbank – „Marcel, dein Handy klingelt.“ Gemeint war Marcel Brinkmann, der Bereitschaftsdienst hatte, vom Feld lief und minutenlang mit einem Kunden telefonierte. Dann war klar – er muss los. Mittlerweile hatte sich Altengotterns Trainer Marcus Czeromin eingewechselt, da er keinen personelle Alternative mehr hatte, nachdem Christian Brehm mit einer Zerrung vom Platz gehumpelt war. „ Ich hätte hier gerne mit voller Kapelle gespielt. Eisenach war ein guter Gegner“, meinte Czeronim. Sauer war er, dass ihm einige Akteure auf der Nase herumtanzen. Dass einer der Polen übers Wochenende in die Heimat reiste, war geplant, nicht aber dass sich zwei andere Spieler kurzerhand mit ins Auto setzten.

Auch die Eisenacher hatten nicht alles an Bord, schlossen die Lücken jedoch deutlich besser. „Von der Spielanlage war es okay. Wir haben gut gepresst und uns einige gute Chancen erarbeitet“, lobte FCE-Trainer Michael Offenhaus. Gegenüber dem 2:7 gegen Großengottern und auch dem 3:3 in Struth trat sein Team viel forscher auf. Amir Qayumi gelang nach Ablage von Lucas Kraiczi per Flachschuss das frühe 1:0 (7.). Nach dem Wechsel verwandelte Jonas Wiesner einen Elfmeter (67.) und leitete mit tollem Flügellauf das 3:0 (70.) durch Daniel Reinhardt ein. Seine technische Klasse demonstrierte Letzterer, als er nach einer Torwart-Faustabwehr den Ball mit Volley-Direktabnahme aus 25 Metern zum Endstand ins Netz drosch (88.). Altengotterns Ehrentor erzielte Andrej Kirilins mit einem ins kurze Eck gezwirbelten Freistoß (76.). Der zur Winterpause verpflichtete Lette, der 26 mal für die U21-Nationalmannschaft seines Heimatlandes auflief und Euro-League-Erfahrung hat, zählte nicht nur wegen dieses Treffers zu den auffälligsten Akteuren beim Gast. Seine Teamkollegen, ebenso Trainer Czeronim, beschäftigen sich zu sehr mit den Entscheidungen von Schiri Paul Drößler. „Alle strittigen Situationen hat er für den Gegner entschieden“, schimpfte Czeronim, fügte jedoch fair hinzu: „Trotzdem hat Eisenach auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“