Beim HSV Bad Blankenburg liegt man über den Erwartungen

Bad Blankenburg. Der HSV Bad Blankenburg absolvierte bislang eine überraschend gute Saison. Das sieht nicht nur der Sportliche Leiter Tobias Jahn so.

Für den HSV Bad Blankenburg kommt es am morgigen Samstagabend zum nächsten Spitzenspiel in der Mitteldeutschen Oberliga. Der Tabellenzweite aus Thüringen empfängt den Vierten, die HG Köthen. Vor dem Kracher in der Landessportschule unterhielten wir uns mit Tobias Jahn, dem Sportlichen Leiter der Männermannschaft, über den bisherigen Saisonverlauf, zu korrigierende Ziele und mögliche Aufstiegsambitionen.