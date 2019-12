Bergmann nicht zu bändigen: Mühlhausen siegt gegen Behringen/Sonneborn

In der Höhe verdient, wenn auch nach dem ersten Durchgang nicht ganz absehbar, war der 36:27-Sieg der Mühlhäuser Handballer gegen Behringen/Sonneborn. Der Favorit wurde seiner Rolle gerecht und ließ trotz einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit keinen Zweifel daran, wer das Parkett als Sieger verlassen sollte.

„Wir haben das Spiel dominiert und am Ende unsere Klasse ausgespielt. Das hat man dann einfach gesehen. Dass es am Ende so klar wurde, war nicht unbedingt abzusehen. Dennoch gibt es wohl keine zwei Meinungen, wer die bessere Mannschaft war“, so Co-Trainer Thomas Walter direkt nach der Partie, die sich unter anderem auch der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und in diesem Amt gleichzeitig Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer, Christian Hirte, angesehen hat. „Wir als Vorstand, vor allem Thorsten Weyh, hatten Kontakt zu ihm und er ist unserer Einladung gefolgt. Darüber haben wir uns sehr gefreut und uns ausgiebig, vor allem über den Nachwuchssport, ausgetauscht“, erklärte Vorstandsmitglied Ronald Fernschild.

Pervan nach langer Verletzungspause wieder auf dem Parkett

Dass der Sieg nie gefährdet war, machte sich vor allem in der zweiten Halbzeit bemerkbar. Innerhalb von knapp zehn Minuten wurden aus zwei Toren Vorsprung acht. Auch der lautstarke und nie aufsteckende Behringer Anhang wusste dann, dass in Mühlhausen nichts zu holen war. Auf Mühlhäuser stand Marko Pervan nach seiner langen Fußverletzung wieder auf dem Parkett und bedankte sich mit drei Treffern sowie vielen feinen und sehenswerten Anspielen an den Kreis. Er stellte auch den Halbzeitstand von 17:14 her.

Ein weiterer Garant der mannschaftlichen Geschlossenheit der Mühlhäuser war Janek Brauer. Der junge Spieler, der auch in der zweiten Mannschaft als Spielmacher seinen Mann steht, bekam von Trainer Karsten Knöfler das Vertrauen. Es zahlte sich aus. Sieben Tore sowie sehenswerte Anspiele waren seine Antwort, womit man sehr zufrieden sein konnte. Er selbst freute sich nach jedem Treffer ausgiebig und sorgte so zusätzlich für ausgelassene Stimmung. Dennoch gab es einen, der noch mehr Tore warf. Markus Bergmann war aus dem Rückraum kaum zu bändigen und netzte insgesamt elfmal ein, davon zweimal vom Siebenmeterpunkt. Und dabei vergab er noch zahlreiche gute bis sehr gute Möglichkeiten, vor allem in der Schlussphase, als das Spiel entschieden war und die Konzentration sank.

Knöfler-Sieben verfällt nicht in Panik

Behringen wehrte sich zu Beginn. Vor allem Tim Rodrian zerrte an den Ketten und traf insgesamt acht Mal für die Gäste. Auch die fünf Tore vom erfahrenen Mirko Brachmann brachten die Gäste nicht auf die Siegerstraße. Als es nach einer Viertelstunde 11:5 stand, sah es so aus, als würde es schon im ersten Durchgang eine glasklare Sache werden. Aber die Sieben von Ex-Spieler Christopher Kohls biss sich ins Spiel und war beim 14:12 wieder in Schlagdistanz. Beunruhigen sollte das aber auf VfB-Seite niemanden. Zu routiniert und abgeklärt war die Knöfler-Sieben an diesem Tag und verfiel nicht in Panik. Das Ergebnis: Platz vier in der Thüringenliga. Damit ist man in Mühlhausen zufrieden.