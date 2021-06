Beste Polizeisportler im Rampenlicht

Erfurt. Angeführt vom zweifachen Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer würdigt Innenminister Georg Maier (SPD) die Erfolge der Sportler in Uniform.

Für ihre Erfolge auf nationaler und internationaler Bühne hat Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) am Mittwoch die besten Polizeisportler des Landes geehrt. Als Aushängeschild der Spitzensportförderung der Thüringer Polizei würdigte der Politiker in der Arena Erfurt allen voran den zweifachen Skeleton-Weltmeister Christopher Grotheer. In der Kategorie beste Mannschaft wurde darüber hinaus der Teamerfolg von Tim Stegemann, Marcel Lehmberg und Marcel Bräutigam bei der deutschen Polizeimeisterschaft im Crosslauf (Langstrecke) hervorgehoben. In der Einzelwertung erreichten sie die Plätze eins, vier und fünf. Kevin Stadler komplettierte den Erfolg mit dem Meistertitel über die Mittelstrecke.

Die Cross-Meisterschaft in Perl/Saarland war aufgrund der Covid-19-Pandemie die einzige der sechs geplanten nationalen Polizeimeisterschaften, die stattgefunden hatte.

Langstrecken-Ass Marcel Bräutigam hob das Polizeisport-Kuratorium zudem als „Bester Sportler ohne Förderung“ hervor. Die 17 Sportbeauftragten des Bundes und der Länder sprachen sich zudem für die Ehrung des Marathonmannes als Gesamtsieger in der Kategorie „Beste sportliche Leistung des Jahres 2019“ aus. Diese Ehrung wurde aufgrund des Ausfalls im vergangenen Jahr nachgeholt.

Geehrt wurde darüber hinaus Birgit Gärtner. Die Fachwartin Handball trug 24 Jahre Verantwortung im Thüringer Polizeisportkuratorium. Unter anderem hatte sie mehrere Vorrunden für deutsche Polizeimeisterschaften in Thüringen organisiert und war als Spielerin im Handball und Fußball selbst als Spielerin aktiv.

Polizeisport sei keine Selbstverständlichkeit und keine Selbstläufer, sagte Georg Maier. Aber Polizeisport sei Ausdruck des Leistungsprinzips innerhalb der Polizei.

Dass die Spitzensportförderung der Thüringer Polizei erfolgreich ist, wird für den Innenminister mit Blick auf die sportlichen Resultate deutlich. Mit Stolz hob er etwa auch die Qualifikation von Polizeimeister Jonathan Hilbert für die Olympischen Sommerspiele in Tokio hervor. Im April gewann der Mühlhäuser Geher in 3:43:44 Stunden DM-Gold über 50 Kilometer und erzielte damit einen neuen Meisterschaftsrekord.