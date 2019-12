Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beste Sportler des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt geehrt

Erstmals hat der Kreissportbund Saale-Schwarza das Ambiente der Saalfelder Schlosskapelle genutzt, um am Donnerstagabend seine besten Sportler, aber auch seine engagierten Ehrenamtliche zu würdigen. Diese Sportler, Trainer und Übungsleiter wurden geehrt:

Jugend-Sportlerin des Jahres: Bente Fünfgelder (SV 1883 Schwarza): Die Judoka holte 2019 trotz Verletzung die Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft. Außerdem ist sie nach Natalia Schauseil und Vincent Giller die dritte Schwarzaerin, die sich für die Europameisterschaft qualifiziert hat.

Jugend-Sportler des Jahres: Simon Breest (Schützenverein Mellenbach-Glasbach): Erst seit drei Jahren trainiert der Sportschütze diese Sportart, wurde aber bereits Landesmeister und Dritter der deutschen Meisterschaften in seiner Altersklasse.

Simon Axthelm (Lok Rudolstadt): Im tschechischen Rokycany holte der Kegler mit der deutschen U-18-Nationalmannschaft sowie in der Kombination Gold. Außerdem gab es noch Silber im Tandem-Mixed sowie im Einzelwettbewerb.

Jugend-Mannschaft des Jahres: Beachvolleyballteam des SV Stahl Unterwellenborn: Lena Koglin und Laurine Krämer gewannen in der Altersklasse 16 überraschend den Landesmeistertitel, besiegten alle Kontrahenten. Lena Koglin wurde zudem in die Landesauswahl berufen.

Sportlerin des Jahres: Franziska Just (SV 1883 Schwarza): Nach dem Judo-Landesmeistertitel qualifizierte sich die junge Frau für die europäischen Hochschulmeisterschaften in Zagreb. In der zweiten Bundesliga wurde sie mit dem Judoclub Leipzig Erste.

Sportler des Jahres: Rudolf König (Saalfelder Leichtathletikverein): Mit 16 Medaillen bei deutschen und internationalen Meisterschaften war 2019 das erfolgreichste Jahr für ihn. Außerdem gelang es ihm als ersten Saalfelder, eine Weltmeistertitel in einer Einzeldisziplin, den 400 Metern, zu gewinnen.

Mannschaft des Jahres: Frauen-Volleyballmannschaft des SV 1860 Oberweißbach: Seit 33 Jahren wird in Oberweißbach aktiv Volleyball gespielt, wobei die Frauen eine wechselvolle Geschichte in diversen Spielklassen erlebten. Nach mehreren Jahren in der Verbandsliga ist man jetzt wieder in der höchsten Spielklasse des Freistaates angekommen.

Behindertensportler des Jahres: Tino Althans (SV 1883 Schwarza): Der Tischtennisspieler ist trotz seiner körperlichen Einschränkungen mit der Bezirksliga-Mannschaft des SV 1883 erfolgreich. Zudem belegte er einen dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften im Behindertensport.

Trainerin des Jahres: Uta Weber (Saalfelder Leichtathletikverein): Die Leichtathletin trainiert seit Jahren Kinder und Jugendliche vom Kleinkindalter bis hin zur Pubertät. Außerdem kommt ihr Organisationstalent seit Jahren zum Tragen, beispielsweise beim Bambini-Schlossparklauf in Saalfeld.