Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bestzeiten beim Worldcup in Polen

Finswimmerin Hanna Wohlfarth vom TC Chemie Greiz startete erfolgreich bei ihrem zweiten Worldcup in diesem Jahr. Beim „Goldenen Finale“ der weltbesten Finswimmer wurde die 16-Jährige im ersten Rennen über 50 m Apnoe in persönlicher Bestzeit von 17,51 Sekunden Fünfte. Per Live-Stream im Internet hatten ihre Teamkameraden, Freunde und die Familie die Rennen verfolgt und freuten sich, dass Hanna Wohlfarth zu den weltbesten Junioren im Flossenschwimmen zählt. .Über 50 m FS schlug sie als Achte in 19,51 s an – wieder Bestzeit. Über 100 m FS schwamm sie abermals Bestzeit in 43,71s und wurde wiederum Achte. Als schnellste deutsche Starterin konnte sie sich unter den Augen des anwesenden Bundestrainers Wolfgang Beck bereits wieder für den nächsten Lehrgang des Bundeskaders empfehlen. Außerdem gehört die Reichenbacherin weiter dem Perspektivkader der Jugend-Nationalmannschaft an. Ziel 2020 sind im Sommer die Jugend-Europameisterschaften. Der nächste Worldcup findet im Februar 2020 in Ungarn statt – und dann möchte Hanna Wohlfarth endlich den Sprung auf das Podest schaffen.