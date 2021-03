Black Dragons nun schon Vierter

Hamm Der Erfurter Eishockey-Oberligist siegt bei Schlusslicht Hamm am Dienstagabend problemlos mit 4:2 und hätte aktuell sogar Heimrecht in den Playoffs.

Die TecArt Black Dragons haben ihre Pflichtaufgabe am Dienstagabend in der Eishockey-Oberliga Nord erfüllt: Das 4:2 beim abgeschlagenen Schlusslicht Hammer Eisbären war für die Erfurter der elfte Sieg in den letzten 13 Spielen. Mit nun 1,73 Punkten pro Spiel kletterten sie auf den vierten Platz, mit dem sie sogar Heimrecht für die Playoffs hätten.

Nach Keils Führungstreffer (8.) glich Hamm durch Balla aus (18.), aber nur gut eine Minute später brachte erneut Keil die Drachen in Front. Im zweiten Drittel war der Treffer von Topscorer Beach in Unterzahl zum 3:1 (34.) der einzige Treffer. Schüpping in doppelter Überzahl (43.) – sein siebtes Tor in den letzten vier Spielen – baute den Vorsprung der Gäste auf ein beruhigendes 4:1 aus. Hamm konnte gut eine Minute vor Schluss durch Orendorz noch verkürzen.

Weiter geht es für die Erfurter in dieser Woche beim Zehnten Herford (Freitag, 20 Uhr) und gegen den Neunten Diez-Limburg (Sonntag, 17 Uhr).