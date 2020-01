Rostock. Die Black Dragons Erfurt holen in der Eishockey-Oberliga Nord im wichtigen Duell in Rostock zumindest einen Punkt.

Black Dragons punkten im Schlüsselspiel

Das Mindestziel erreicht, einen Big Point verpasst: Die Black Dragons Erfurt mussten sich im Schlüsselspiel um den letzten Pre-Playoff-Platz der Eishockey-Oberliga Nord bei den Rostock Piranhas mit 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben. Damit holten sie zumindest einen Punkt, verloren nicht entscheidend an Boden gegenüber den Rostockern und holten einen auf Essen, das verlor, auf.

Die Drachen drehten einen 0:2-Rückstand durch die Treffer von Fischer (2) und Gulda in ein 3:2, mussten aber noch den Ausgleich hinnehmen. In der Verlängerung kassierten sie in Unterzahl das 3:4.