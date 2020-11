Black Dragons unterliegen Halle in vorletzter Sekunde

Nach vier Spielen in Folge, in denen sie punkten konnten (davon drei Siege), erlebten die Black Dragons Erfurt am späten Sonntagnachmittag gegen die Saale Bulls Halle einen bitteren Moment. Nach einem rassigen Duell stand es nach 59:59 Minuten 0:0. Beide Teams hatten sich diesen einen Punkt redlich verdient – eigentlich, denn diese eine Sekunde reichte den Hallensern, um drei Punkte mitzunehmen. Vihavainen stocherte die Scheibe im Gewusel zum 0:1 ins Erfurter Tor. Zuvor hatte sich kein Team einen klaren Vorteil erarbeiten können.

Die Drachen hatten den besseren Start mit Chancen durch Beach, Bosas und Keil. Halle kämpfte sich ins Spiel und hielt dagegen. Die größte Erfurter Chance vergab Beach, der den Pfosten traf (36.). Von den letzten zehn Minuten verbrachten die Gastgeber durch drei Strafzeiten sechs in Unterzahl – und zeigten, warum sie in diesen Situationen derzeit das beste Team der Liga sind. Doch dann kam Vihavainen…